Un nou scandal cu granturi nerambursabile la Ministerul Economiei. Peste 1.800 de aplicanți au fost admiși, apoi respinși

Peste 1.800 de aplicanți au fost admiși, apoi respinși, de la accesarea granturilor de două mii de euro, după ce aceștia nu au trimis contractele semnate în termen de cinci zile de la primire.

Aplicanții acuză că în ghidul postat de Ministerul Economiei se arată că vor fi contactați de autorități după aprobarea contractului, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, nici termenul oficial de cinci zile nu l-au putut respecta.

Prea puțini aplicanți, fonduri rămase necheltuite

Un număr de 29.250 de microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, organizații neguvernamentale și cabinete medicale au aplicat pentru ajutorul de 2.000 de euro din fonduri europene nerambursabile.

Numărul total de aplicanți este oricum mai mic decât cel estimat inițial, deoarece în urma sesiunii derulate în toamna anului trecut au rămas disponibile fonduri în valoare de 41,5 milioane de euro, adică destul cât să mai beneficieze încă 20.750 de firme.

De altfel, Virgil Popescu – fostul ministru al economiei, actual ministru al energiei – a declarat în mai multe rânduri că dorește redeschiderea Măsurii 1, astfel încât să se înscrie mai multe firme.

Derularea faptelor

Unul dintre aplicanți a povestit pentru Libertatea cum s-a derulat toată interacțiunea.

„La o anumită dată a fost primit e-mail de aprobare, sub formă atașată – fără info, fără pași, fără nimic, fără solicitări suplimentare, fără direcționare către platformă etc. În cazul meu: joi, 19.11.2020. Evident, toți cei aflați în situația aceasta am așteptat să intre banii.



Cu toții am sunat la bancă, pentru info. Ni s-a spus să așteptăm, că trebuie să intre banii”, a declarat, pentru Libertatea, unul dintre păgubiți.

E-mailul trimis de Ministerul Economiei nu conține pașii de urmat

Acesta acuză că nicăieri nu e menționat în platformă ce trebuie să faci pe urmă.

Aplicantul este înștiințat că este respins

Indicațiile, anunțate după aprobare

În data de 20 noiembrie, la o zi după ce acesta a primit mesajul de aprobare, Ministerul Economiei a încărcat pe pagina de internet Imm.gov.ro, pe care o gestionează, care sunt pașii de urmat.

Mai exact, contractul primit pe e-mail trebuie semnat digital și trimis din nou către autorități. Nici aici nu este menționat termenul de cinci zile pentru trimiterea contractului.

Mai mult, scrie negru pe alb că aplicanții vor fi contactați de reprezentanți ai statului. Aplicanții spun însă că acest lucru nu s-a întâmplat.

Ghidul de pe site-ul oficial arată că aplicanții vor fi contactați în privința pașilor ce trebuie urmați FOTO: Imm.gov.ro

Termenul de cinci zile apare însă în procedura oficială publicată în Monitorul Oficial.

„Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maximum 5 zile de la primire”. Procedura oficială de înscriere pentru Schema 1 de microgranturi:

Comunicare defectuoasă

Cei care au trimis contractul la mai mult de cinci zile de la primire s-au trezit astfel respinși.

„Consider și considerăm, cu toții, că a existat o lipsa de comunicare clară către aplicanți. (…) Pașii de continuat din site sunt foarte bine ascunși în pagina ministerului, iar informația dată nu corespunde cu mesajul din platformă”, mai acuză aplicantul.

Potrivit unor surse oficiale, termenul de 5 zile apare în procedura publicată în Monitorul Oficial și este impus la nivel oficial de Comisia Europeană. Acesta este termenul și pentru contestații și soluționarea acestora.

„Unde este transparența?”

Cu toate acestea, aplicanții respinși sunt furioși.

„În procedura oficială se spune: «Aplicația informatică va genera contract de finanțare (Anexa nr. 2) care se va regăsi în front office și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens». Unde este acest mesaj? Unde este transparența?”, se întreabă aplicantul.

Acesta mai spune și că termenul de 5 zile este impus arbitrar, mai ales în contextul în care autoritățile s-au plâns că sunt puțini aplicanți, iar fondurile au rămas necheltuite pe schema de microgranturi.

Conform altor surse, peste 1.800 de aplicanți se află în această situație.

Ministerul Economiei, condus acum de Claudiu Năsui, nu a răspuns până acum întrebărilor Libertatea.

Neoficial însă, există o soluție, dar aceasta implică tot munca aplicanților. Mai exact, atunci când se va redeschide sesiunea pe măsura de microgranturi, aceștia trebuie să aplice din nou. Și de data asta să semneze contractele în termenul de 5 zile.

Întârzieri la plăți

Acestea nu sunt singurele scandaluri legate de granturile cu fonduri europene. Cei care au aplicat la Măsura 2 pentru capital de lucru s-au trezit cu întârzieri mari în primirea banilor. Situația nu a fost rezolvată nici până acum.

De asemenea, Libertatea a scris că autoritățile au eliminat firmele cu dificultăți financiare, deși Comisia Europeană a recomandat statelor să le includă și pe acestea în schemele de ajutor.

