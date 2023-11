„Întreaga noastră operațiune este acum în pragul colapsului. Până la sfârșitul zilei de astăzi, aproximativ 70% din populația din Gaza nu va avea acces la apă potabilă. A avea combustibil doar pentru camioane nu va mai salva vieți. Așteptarea mai lungă va costa vieți”, a scris oficialul ONU, miercuri, într-o postare pe rețeaua X, fostul Twitter.

Tot miercuri, directorul UNRWA, Thomas White, a anunțat că aproximativ 23.000 de litri de combustibil din Egipt au fost livrați agenției pentru a fi folosiți doar pentru transportul ajutoarelor de la punctul de trecere a frontierei Rafah.

„Tocmai am primit 23.027 litri de combustibil din Egipt (o jumătate de cisternă) – dar utilizarea acestuia a fost restricționată de autoritățile israeliene – doar pentru transportul ajutoarelor de la Rafah. Nu există combustibil pentru instalațiile de apă sau spitale”, a scris White tot pe rețeaua X, precizând că această cantitate reprezintă „doar 9% din ceea ce avem nevoie zilnic pentru a susține activitățile de salvare a vieților”.

