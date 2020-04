De Daniel Ionașcu,

Astăzi, angajații sunt în șomaj tehnic, iar Ilie Cornea, patronul ambelor companii, umblă singur prin fabrică, descriindu-și pentru cititorii Libertatea experiența fantomatică.

A trebuit să vină această pandemie ca să vedem unde suntem. La Fălticeni e un spital gata, care n-are dotări. Noi ne-am făcut datoria. De 30 de ani, de când existăm ca firmă, plătim taxe. Unde s-au dus și ce au făcut cu banii nu mai este problema noastră. Ilie Cornea, antreprenor:

Ilie Cornea, deține, împreună cu soția sa, Ana Cornea, fabrica Denis și lanțul de magazine Anna Cori. Cei doi sunt izolați la fabrică.



-Care este atmosfera din Suceava acum, domnule Cornea?

-Orașul e pustiu, gol pur și simplu. Lumea este destul de panicată și din cauza a ceea ce se întâmplă la spital. Situația nu este ok. M-a sunat o asistentă medicală să îi pun la dispoziție o locuință, soțul ei lucrează la noi și nu vrea să pună în pericol familia.



Noi încercăm să facem ce putem. Am donat suma de zece mii de euro și, pe toată perioada lunii aprilie, din totalul vânzărilor online vom dona 15% către spital.

Ilie Cornea

-Cum este activitatea firmei acum?

-Contăm doar pe online. Vânzările au scăzut cu 90% pentru că nici online-ul nu este la fel. Avem 37 de magazine fizice și două în franciză la Chișinău, care cumpără de la noi. Fabrica este închisă acum. Am luat decizia pentru că lumea era destul de panicată. Am luat decizia pe 23 martie, iar pe 24 am oprit activitatea.



-De ce ați închis fabrica?

-Lucrează peste 400 de oameni la fabrică, erau expuși, pentru că era un flux tehnologic care presupunea lucrul în apropiere unul de altul. Avem câteva cazuri pozitive. Cei de la fabrică au fost trimiși în șomaj tehnic, iar la aceștia se adaugă cei din retail, circa 200, care au fost trimiși în șomaj tehnic înainte. Acum cel mai important e să fim sănătoși.



– Cum ați aflat de cazuri?

– Avem secții și grupuri și aseară am aflat de la un maistru. Avem două cazuri. E complicat…



O vară ratată



-Sunteți pesimist sau optimist?

-Știți cum e, acum ești pesimist, apoi te gândești că vom trece și de asta. Nouă 80% din venituri ne veneau din magazinele fizice.



Fabrica de încălțăminte și genți Denis din Suceava

Vom accesa credite bancare. Probabil va dura un an să ne punem pe picioare. Avem materie primă.

Înainte de închiderea fabricii, noi lucram sandale și pantofi pentru sezonul de vară. Am lăsat totul terminat la 70% pentru sezonul de vară. Deja ne apucăm să planificăm sezonul de toamnă-iarnă. E total atipic ce s-a întâmplat. Noi producem încălțăminte și genți. Mai avem alte 100 de magazine la care livrăm, dar și acolo au scăzut vânzările.



-Dumnevoastră ce faceți?

-Sunt izolat la fabrică. Sunt eu și cu soția. Avem două nepoțele și copiii care au venit de la București, au zis că e mai bine așa. Avem un apartament la fabrică.



Eu am un program mai strict: la 5 mă trezeam și la 6 începeam lucrul. Mergeam pe linie și dădeam «bună dimineața!». Acum nu mai am cui. E un șoc pentru mine.



Fabrica de încălțăminte și genți Denis, din Suceava

Muncim de dimineața până seara, mai mult la birou. Facem planuri. Mai mergem în depozit la piele. Ne dă încredere, pentru că rămânem concentrați pe muncă.



Mai vorbesc cu cei din Italia, avem colaboratori acolo, pentru că de acolo iau materia primă. Acolo, în Toscana, deja se preconizează că în 20 aprilie va începe activitatea, evident cu măști, cu mănuși.

-Când credeți că veți putea relua activitatea?

-Practic, nici statul nu știe 100%. Dacă noi vom respecta izolarea, e posibil să începem mai repede. Noi ne dorim, dar mai repede de luna mai nu cred că putem. Este panică multă, oamenii din municipiu au înțeles situația, nu se expun. Depinde și cum se va comunica.



-Aveți de toate în oraș? Există apă și mâncare?

-Ieri am ieșit după o săptămână. Am fost la supermarket. Nu era lume, ce am vrut am și găsit. Este poliție pe străzi, este armată, te controlează și la dus și la întors, ceea ce eu consider că este un lucru bun. Sănătate să fie…



-Cum stați cu planurile?

-Suntem în tratative cu bănci. Avem credibilitate, vom rezolva problema. Dacă lucrurile se vor diminua ca în Italia, va fi bine. Luna asta vom vinde cam de un milion de lei online, cam atât preconizăm. Lumea nu are chef să cumpere pantofi și haine. De obicei se cumpără de Paști, fiecare se înnoiește. Acum lumea zice: «Ok, iau pantofi, dar unde-i port?» Avem tratative și cu eMAG, și cu Fashion Days ca să vindem online pe platformele lor. Încă derulăm negocieri, nu ne-am înțeles la comisioane și o serie de condiții.



-Cu alți oameni de afaceri mai țineți legătura?

– Da, țin legătura cu un prieten care deține firma Symetrica (vinde pavaje – n.r.). El chiar e pesimist. Eu am încercat să trec peste șocul ăsta, deja fac planuri.



-Cum de sunteți optimist?

– Pe 19 februarie eram la Milano, la un târg. Trebuia să fiu pe stadion, pe San Siro, la meciul Atalanta – Valencia, despre care se zice că a îmbolnăvit foarte mulți oameni. Am repetat atunci de 4-5 ori de ce nu sunt pe stadion. Acum ne pare bine că nu am fost. Eram 4 persoane din firmă. Un italian mi-a scris: Fortuna…



Fabrica de încălțăminte și genți Denis, din Suceava

Am fi mers acolo, am fi luat virusul și apoi s-ar fi întâmplat o nenorocire. Făceam ca la spital, unde au venit pacienți care nu știau că au virusul…

-Cum rămâne cu Paștele?

– Vine Paștele, vin și români din străinătate. În trecut veneau și turiști în toată regiunea.



Fabrica de încălțăminte și genți Denis, din Suceava

Eu nu cred că vom putea începe activitatea după Paște. Am fi vrut la început de mai, dar situația nu știu cum se va calma.



Odată ce lucrurile se vor așeza la spital, ele se vor controla și în societate. Deja medici care erau în carantină revin la lucru la spital, ceea ce e un lucru bun.

“Fluxul în spital nu era bine gândit”



Spitalul trebuie să-și revină. Să știți că spitalul din Suceava este de 5 stele. Dar degeaba, căci, mai departe, trebuiau proceduri exacte. Acel flux nu era bine gândit. Au chemat doctorii și i-au băgat pe toți în acea cameră și așa s-a răspândit virusul. Păcat, în Bucovina sunt oameni harnici, dar acum suntem o pată neagră pe hartă.



-Cu partea cealaltă a Bucovinei, cea din Ucraina, țineți legătura?

– Am avut 3 magazine în Kiev, dar am închis. La Cernăuți am auzit că și acolo sunt probleme. Va trece și asta și ne vom relua viața. Pentru început vom fi mai atenți, dar ne vom reveni!



