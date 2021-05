Un orădean și-a tatuat pe brațul drept COVID-19. În același loc a făcut apoi vaccinul

„Este un tatuaj permanent. L-am făcut pentru că am trăit cu toții într-o perioadă grea, nimicitoare pentru oameni și pentru economie. Am vrut să am o amintire”, a declarat Oliver Trif pentru publicația amintită.

În urmă cu o lună, când a luat decizia să se vaccineze, bărbatul și-a tatuat pe braț Covid-19, alături de o mască stilizată | FOTO: Bihoreanul

„Au venit vreo 15 persoane și m-au pozat”

Oly, cum îi spun prietenii, e pasionat de tatuaje. Mai are pe corp alte 50, cu însemnătate deosebită, spune el. Unele sunt făcute în amintirea mamei sale, care s-a stins din viață în urmă cu 10 ani.

În cursul acestei săptămâni, orădeanul s-a dus să primească prima doză de Pfizer, iar medicii și asistentele au fost foarte surprinși când și-a dezvelit brațul pentru a fi vaccinat anti-COVID.

„Au venit vreo 15 persoane și m-au pozat”, spune bărbatul, care a primit injecția fix în același braț pe care și-a tatuat COVID-19.

Citeşte şi:

Într-un sat din Teleorman, un fost om de televiziune îi învață geometrie pe copii. Primele lecții le-a făcut „pe buza unui șanț”

Infecțiile cu COVID au scăzut cu 80% după prima doză de vaccin, arată un studiu din Italia

PARTENERI - GSP.RO „Am pierdut tot în cazino, iar Anamaria Prodan m-a lăsat baltă”. Mărturiile neștiute ale unui badboy din Craiova

Playtech.ro Andreea Raicu a pozat nud la 43 de ani. A arătat TOT: Andreea Esca ȘOCATĂ

Observatornews.ro Cine au fost cei trei prieteni morţi în Maserati, la Poiana Stampei. Parcă având o presimţire, un alt prieten a mers după ei

HOROSCOP Horoscop 16 mai 2021. Peștii sunt înclinați către bunăvoință față de cei dragi, poate chiar exagerează

Știrileprotv.ro Răsturnare de situație! De la ce a pornit bătaia între români de pe Aeroportul Luton. Reacția MAE

Telekomsport Cîţu, schimbare de ultim moment! Unde le este interzis persoanelor nevaccinate să intre. Totul s-a modificat în câteva ore

PUBLICITATE VIDEO: 10 suporteri din fotbalul românesc „zboară pe sub apă” (Publicitate)