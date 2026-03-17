Un pasager al unui zbor din Tenerife către aeroportul Chopin din Okecie (10 kilometri de capitala Poloniei) a deschis ușa avionului în timpul rulării și a coborât pe trapa de urgență, provocând o intervenție rapidă a autorităților.

Bărbatul, un spaniol de 27 de ani, manifestase un comportament violent încă din timpul zborului, conform raportului căpitanului: a refuzat să ocupe locul alocat, n-a ținut cont de indicațiile echipajului, a lovit un membru al acestuia și a avut o atitudine agresivă față de ceilalți călători.

În momentul aterizării și rulării către poziția de staționare, pasagerul a împins membrii echipajului, a deschis ușa aeronavei și a activat trapa de urgență, sărind pe banda de evacuare.

Imediat după ce a coborât pe pista aeroportului, bărbatul a încercat să fugă, însă a fost rapid reținut de grăniceri. „Individul era vizibil agitat și agresiv”, au declarat autoritățile.

După calmarea acestuia, ibericul a fost dus la ambulatoriul aeroportului pentru evaluare. Ulterior, a fost arestat sub acuzația de punere în pericol a siguranței transportului aerian.

Procedurile legale au dus la emiterea unei decizii de expulzare și plasarea acestuia într-un centru de cazare pentru străini pentru o perioadă de 3 luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE