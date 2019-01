Un pedofil care abia ieșise din închisoare s-a filmat violând-o pe fiica unei prietene

El a stat doi ani în închisoare pentru deținerea unui fotografii cu conținut sexual explicit și fusese eliberat de câteva luni, potrivit metro.co.uk.

David și-a mințit prietena că a fost închis pentru „infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice” și a convins-o pe femeie să o lase să doarmă la ea acasă.

Peste noapte, bărbatul a intrat în camera fetiței și s-a filmat timp de 18 minute în timp ce a violat-o pe minoră. El a făcut și 10 fotografii indecente cu victima.

Mama copilei a aflat ce s-a întâmplat. Ea a declarat în fața instanței că i s-a făcut rău când a descoperit adevărul.

Un purtător de cuvânt al „National Society for the Prevention of Cruelty to Children” a declarat că David este „un prădător calculat al cărui interes sexual pervers față de copii este evident”. Bărbatul a pledat vinovat la acuzațiile care i s-au adus și a fost condamnat la 19 ani de închisoare.

