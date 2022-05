Forțele ruse au bombardat, miercuri seară, mai multe orașe din Ucraina, printre care și Dnipro și Zaporojie. Oficialii ucraineni nu au anunțat dacă în urma bombardamentului au fost victime.

Pe rețelele sociale, au apărut imagini potrivit cărora rachetele rusești au lovit podul istoric Amur.

Dnipro se află în centrul Ucrainei și este al patrulea cel mai mare oraș ca număr de locuitori din Ucraina. Înainte de război, orașul număra peste 966.000 de rezidenți.

⚡️DEMILITARISATION IN PROGRESS⚡️

It is reported about a missile strike on the Amur (Old) railway bridge in Dnepropetrovsk.



The representative of the „Ukrainian Railways” confirmed the missile hit the Amur Bridge in Dnepropetrovsk. pic.twitter.com/sIiTxhfoZf