Alarma a fost dată după ce bărbatul nu s-a prezentat vineri la serviciu. Absența sa nejustificată le-a trezit suspiciuni colegilor, care au început verificările pentru a da de urma lui.

Polițistul părăsise unitatea joi seară, cu autospeciala de serviciu şi cu armamentul din dotare, spunând că merge să-l verifice pe un arestat la domiciliu.

Joi dimineaţă, conducerea Serviciului Investigaţii Criminale a informat conducerea IPJ Galaţi cu privire la faptul că ofiţerul nu s-a prezentat la serviciu şi că nici nu poate fi contactat.

El a fost căutat la domiciliu, dar şi în alte locuri, fără rezultat.

În baza unui mandat de supraveghere tehnică obţinut prin intermediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, verificările au fost extinse, iar autospeciala de serviciu a fost localizată în Pădurea Gârboavele.

În interiorul vehiculului, cu uşile asigurate, a fost identificat ofiţerul, împuşcat în cap, fără semne vitale.

Victima este un ofițer în vârstă de 40 de ani, care activa în cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Galați.

La fața locului au fost mobilizate de urgență mai multe echipaje de poliție și o echipă de experți criminaliști.

În prezent, cercetările sunt în plină desfășurare pentru a elucida cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Verificările preliminare au relevat existenţa unui conflict în relaţia de concubinaj a ofiţerului, cei doi parteneri agresându-se reciproc în cursul anului 2026, context în care fusese întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE