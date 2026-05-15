Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral, după zile întregi de zvonuri și speculații. Vedeta și prezentatorul au decis să meargă pe drumuri separate după o căsnicie de 18 ani. Și Cabral a publicat același mesaj pe contul lui de socializare.

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și, pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul.

După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt.

Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape. Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei.

Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea. Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu găsiți vinovați.

Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit. Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre. Andreea și Cabral”

Andreea Ibacka a postat mesajul pe conturile de socializare, ținând să precizeze că atât ea, cât și Cabral trec printr-o perioadă foarte grea și le este extrem de greu.

Zvonurile potrivit cărora Andreea și Cabral Ibacka ar fi chiar în prag de divorț au început să apară tot mai des în ultima perioadă, iar semnele că ceva se întâmplă sunt mai mult decât vizibile.

Cei doi nu s-au mai afișat împreună și au renunțat la verighete. Chiar dacă s-a tot vorbit despre acest subiect, niciunul dintre ei nu a confirmat separarea, până astăzi.

Zilele trecute, Cabral a evitat să vorbească despre acest subiect. „Nu am nici un punct de vedere de dat”, a spus Cabral pentru Spynews. Andreea și Cabral Ibacka obișnuiau să țină în permanență legătura cu fanii lor și să aibă postări comune. Totuși, în ultimul timp, internauții au observat că nu ar mai face acest lucru. Pe contul de socializare, actrița a postat un video în care apare alături de copiii ei și un mesaj, în care povestește despre experiența trăită la o fermă de lângă București.

