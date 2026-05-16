UPDATE 16 mai: Pentru un loc în Marea Finală au concurat DJ Sebic, Ansamblul „Carpatica”, Anastasia Horbatsevych, Leo și Teo, Re-Born, Gendai, Doina Andronachi, Ovidiu Prunoiu, Baba Jackson, Tiago Suma, Antonia Voroneanu și Bianca Muntean.

La finalul unei seri pline de emoție, lacrimi și suspans, publicul a decis ca Antonia Voroneanu, Bianca Muntean și trupa Re-Born să meargă în Marea Finală.

La finalul serii, jurații au avut de făcut o alegere importantă. După momentele prezentate pe scenă, Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănăse și Mihai Bobonete au desemnat un nou concurent care va concura pentru Premiul de Originalitate. În urma deliberărilor, jurații Românii au talent au decis că trupa Re-Born merită să fie votată de public pentru prestația spectaculoasă din semifinală.

După o primă semifinală plină de intensitate, cea mai mare scenă a talentului își redeschide porțile pentru noi povești și momente construite special pentru această etapă a competiției. Tineri cu ambiții uriașe, grupuri spectaculoase, artiști, dansatori și concurenți care au demonstrat că talentul nu are vârstă vor urca, în această seară, rând pe rând, pe scena Românii au talent.

Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete, alături de Pavel Bartoș și Smiley, vor urmări fiecare moment al serii, într-un show LIVE în care emoția va pluti în aer. În această seară, publicul îi va putea vedea pe: DJ Sebic, Ansamblul „Carpatica”, Anastasia Horbatsevych, Leo și Teo, Re-Born, Gendai, Doina Andronachi, Ovidiu Prunoiu, Baba Jackson, Tiago Suma, Antonia Voroneanu și Bianca Muntean.

Pentru fiecare dintre ei, semifinala este șansa de a demonstra că merită să meargă mai departe, de a transforma emoția în spectacol și de a-i convinge pe cei de acasă că locul lor este în Marea Finală. În această etapă, votul publicului decide cine continuă drumul spre trofeul Românii au talent și premiul de 120.000 de euro.

Telespectatorii își vor putea susține favoriții prin SMS, de pe teritoriul României, la numărul 1444, folosind numărul dedicat fiecărui concurent, sau online, din orice colț al lumii, pe voteaza.protv.ro. A doua semifinală LIVE Românii au talent începe în câteva ore și poate fi urmărită la PRO TV și, simultan, pe VOYO.

