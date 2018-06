Polițistul din Iași a intrat într-un conflict cu fostul primar în comuna Holboca marți la prânz. Polițistul local Pastras Cristinel ar fi fost înjurat și amenințat de către fostul primar al comunei Ungheni, Neculai Petrache. O autoutilitară a acestuia bloca drumul din localitate, iar polițistul i-a cerut să o mute, iar pană la ceartă nu a fost decât un pas.

“Am observat o mașină staționată neregulamentar. Știam cine e conducătorul auto, respectiv Petrachi Neculai. Ne-am deplasat și i-am atras atenția să elibereze carosabilul ca să putem să fluidizam traficul. În acel moment, acesta a devenit foarte agresiv verbal, a început să ne adreseze injurii și cuvinte jignitoare. I-am zis domnule, trage de acolo, că și așa e blocată strada. Trecerea de pietoni e aici, aici e indicator de mijloace de transport, aici e bandă continuă și tu îi forțezi pe cei din spate să depășească pe banda continuă dacă tu oprești neregulamentar” a declarat polițistul local pentru bzi.ro.

Fostul primar zice că doar i-a vorbit urât

Când fostul edil a devenit agresiv, polițistul local a cerut sprijinul colegilor de la Poliția Națională. “De față cu colegii de la Poliția Română m-a amenințat că îmi bagă cuțitul în gât și mă omoară. A venit la autoutilitara care era oprită neregulamentar și a început să ne adreseze amenințări cu acte de violență, respectiv că îmi bagă cuțitul în gât și mă omoară, că mă dă afară, că el are putere.” susține polițistul local, explicând că i-a fost frică pentru că agresorul are o tonetă unde vinde pepeni și acolo are mai multe cuțite.

Fostul primar recunoaște că i-a vorbit urât dar nu și că l-ar fi amenințat. ”I-am zis și eu niște cuvinte urâte, că eram nervos. Sunt niște prostii de la ei scoase de ei”, a spus Neculai Petrache, fost primar Ungheni județul Iași.

Fostul edil a fost dus la secție și amendat cu 1250 de lei, iar polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru ultraj.

Sursa foto: bzi.ro