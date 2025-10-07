Demnitate în fața tentației

Agentul de poliție Andrei Marian Tuduce a demonstrat respect pentru uniforma pe care o poartă. Pe 16 iulie și 19 august, acesta a sesizat organele competente cu privire la faptul că două persoane i-au oferit o sumă importantă de bani pentru a nu dispune măsuri legale împotriva lor.

„Într-o perioadă dificilă, cu deficit de personal istoric și cu măsuri de austeritate care apasă pe umerii fiecărui polițist, colegul nostru agent de poliție Tuduce Andrei Marian, din cadrul IPJ Timiș, a demonstrat ce înseamnă cu adevărat să fii demn și să dai onoare portului uniformei de poliție”, transmite Sindicatul Europol într-o postare pe Facebook.

Agentul a fost pus de două ori în fața unor încercări de mituire în lunile iulie și august 2025.

„De fiecare dată a spus «NU», alegând cu fermitate și determinare integritatea în locul unor sume de bani. A aplicat legea, a raportat imediat tentativa de mituire și a sesizat faptele către DGA – SJA Timiș”.

Pentru atitudinea sa corectă, IGPR – Direcția de Ordine Publică i-a acordat două certificate de apreciere pentru profesionalismul și integritatea sa.

Se solicită ca polițistul să primească salariu de excelență

Sindicatul Europol cere ca polițistul să fie inclus și pe lista nominalizărilor pentru salariul de excelență.

„Aceste exemple extraordinare nu pot rămâne nerecompensate pe deplin și considerăm că este momentul ca recunoașterea să vină și din partea IPJ Timiș, prin includerea colegului nostru Tuduce Andrei Marian pe lista nominalizărilor pentru salariul de excelență”, a precizat Sindicatul Europol.

Ei mai spun că acest lucru ar reprezenta „un semnal puternic” pentru toți polițiștii onești.

„O asemenea recompensă nu ar fi doar o recompensă binemeritată, ci și un semnal puternic către toți polițiștii onești că profesionalismul, integritatea și respectul față de lege sunt cu adevărat criterii de apreciere în această instituție”, potrivit acestora.

„Felicitări, Andrei! Ești dovada vie că se poate rămâne integru, demn și corect, indiferent de dificultățile economice sau de tentațiile de moment”, a conchis Sindicatul Europol.