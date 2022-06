Oamenii legii l-au depistat și identificat pe bărbatul reclamat, care era însoțit de mai multe persoane. Una dintre acestea l-a lovit pe polițistul îmbrăcat în civil.

Persoanele implicate în conflict au fost duse la sediul Secţiei 24 Poliţie pentru audieri, iar poliţistul agresat a fost transportat la spital.

„În data de 31.05.2022, in jurul orei 22.30, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 18 Poliţie a fost sesizată prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul ca a fost victima unei agresiuni, in urma unui conflict in trafic. La faţa locului s-au deplasat, de urgenţă, poliţişti, care au depistat şi identificat bărbatul reclamat, care era însoţit de mai multe persoane. Având în vedere că aceştia manifestau un comportament agresiv, a fost solicitat sprijin echipajelor din zonă”, relatează Poliţia Capitalei.

Din primele cercetări a rezultat că agresorul nu ar fi cunoscut calitatea de polițist. Trei persoane implicate în conflict au fost reținute.

Cercetările continuă în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere, informează Poliția Capitalei.

FOTO: Hepta

