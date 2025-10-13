Momentul cu animalul care părea că vrea să intre în magazin a fost filmat. Paznicul magazinului Lidl a îndepărtat animalul rapid și în siguranță, fără incidente.

„Nu ne așteptam să vedem un cumpărător atât de special astăzi în parcarea de la Lidl, dar clienții s-au amuzat și atmosfera a fost chiar distractivă”, a spus un client care mergea la cumpărături, în timp ce alții au făcut glume pe seama animalului, spunând că întotdeauna carnea de porc este proaspătă la acest magazin.

„Când nu mai ai răbdare până la Crăciun, pleci de bunăvoie!”, „Direct de la producător”, „Avem un porc. Serios vorbesc…ce fac cu el?” sau „Lidl, meriți să fii surprins” sunt alte mesaje postate de internauți la postarea de pe TikTok.

Logoul Lidl ascunde un detaliu neobservat până acum: un câine care cântă la pian! Descoperirea a devenit virală pe TikTok, strângând milioane de vizualizări. Reprezentanții lanțului au confirmat, în glumă, existența „câinelui muzician” în logo și un video animat pe Instagram, relatează Blesk. Iluzia optică a stârnit entuziasm în rândul internauților.

