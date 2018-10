În cazul în care acuzațiile se dovedesc a fi adevărate, primarul s-ar putea alege cu o nouă învinuire, pentru influențarea declarațiilor, scrie gorj-domino.ro.

Luni, 8 octombrie, Neluș Cornoiu, verișorul primarului comunei Albeni, Ionuț Stan, a fost audiat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Gorj în dosarul în care edilul este cercetat pentru închiderea Centrului de Permanență din comună.

Cornoiu susține că primarul l-a sunat, înainte de a merge la audieri, și i-ar fi sugerat ce declarații să facă la Poliție.

„El m-a sunat să merg la audieri și să spun ce vrea el, dar eu am mers și am spus adevărul, adică referitor la închiderea centrului de permanență și tot ce am fost întrebat”, a spus Cornoiu, conform sursei citate.