În seara decernării premiilor Gopo, adresându-se celor prezenți, actorul a spus că nu-i plac „țoalele” cu care s-a îmbrăcat Eva, fiica sa, că a avertizat-o înainte de eveniment să nu-l facă „de căcat”, că cei din sală n-au stat „ca proștii” pe telefon la vârsta ei și că ea, oricum, orice i s-ar spune, nu are capacitatea de a înțelege vreun sfat. Și mai revoltător este faptul că reproșurile au stârnit în public aprobare, râsete și aplauze.

„Cea mai proastă piesă de teatru pusă în scenă vreodată”

Claudiu Bleonț, consideră psihologul Radu Leca, a avut un derapaj patologic extrem de grav, greu de imaginat și de explicat. „Am avut neșansa să asistăm la derapajul unuia dintre cei mai apreciați actori români. Și-a expus copilul, în mod public, la cuvinte care l-au umilit pentru întreaga lui viață. Nici după 20 de ani de terapie această fetiță nu își va recăpăta demnitatea”, a precizat psihologul.

Radu Leca este de părere că discursul în care, cu bună știință, actorul și-a anihilat emoțional copilul nu a avut nimic de-a face cu arta, ironia sau subtilitatea, așa cum au comentat mulți invitați prezenți în sală. „Într-un mod absolut grotesc, Bleonț a încercat să pună la zid generația tânără lovind fără milă în propriul său copil. Nu a fost nimic subtil aici, a fost ceva de-a dreptul fecal!”

În timp ce actorul își declara cu obidă frustrarea, chipul fetiței încremenise într-un zâmbet încordat și rușinat. „Era consternată și fără puterea de a reacționa. Iar cei prezenți au asistat la cea mai oribilă formă de umilire a unui copil ce nu se poate apăra”. Însă, și mai grav, mai adaugă psihologul, este faptul că acest stand-up a fost premeditat. „Iar premeditarea a avut la bază un conflict interior al actorului care vizează generația tânără”.

Psihologul Radu Leca. Foto: arhivă personală

Psiholog: „Copilului i-au fost amputate părți din suflet”

Radu Leca a declarat că Eva a devenit o mică eroină în ochii celor din jur. „Copilul acesta va fi adorat de o lume-ntreagă. Indiferent de liceul la care va merge, de jobul pe care îl va avea, toată lumea o va iubi și o va înconjura cu dragoste. Pentru că a ajuns acolo unde niciun copil nu trebuie să ajungă vreodată. Ei i-au fost amputate părți din suflet. Iar dacă există un loc mai adânc decât groapa Marianelor ca și suferință, acest copil l-a atins, iar apoi a ieșit la suprafață”.

Eva reprezintă generația copiilor din ziua de azi, iar Claudiu Bleonț este întruchiparea generației de părinți care nu știu, de fapt, cum să fie părinți. Care consideră că educația se face prin umilință publică, prin strivirea sub bocanc a personalității copilului, a spiritului său liber, creativ și independent. Părinți care consideră că unui copil, ca să crească frumos, trebuie să i se amintească, din când în când, unde îi este, de fapt, locul. Iar reproșurile, umilințele, amenințările, judecata părintească îl vor face om.

Din păcate, însă, nu-l transformă decât într-un adult speriat, neîncrezător, care pornește în viață din start cu atitudinea unui învins. „Între tată și fiică mi-e greu să-mi imaginez o relație afectivă caldă, prietenească, empatică. Mergând pe ideea că în public, în fața a sute de oameni, Bleonț și-a umilit fetița fără cea mai mică ezitare, ne putem întreba oare acasă cum se poartă? Acest om și-a bătut joc de propriul său copil. Punct. Nu mai contează scuzele pe care le auzim”.

L-am întrebat pe psihologul Radu Leca dacă actorul Claudiu Bleonț ar avea și el nevoie de ședințe de terapie, în așa fel încât să-și salveze relația cu copilul său. Răspunsul a fost unul foarte dur: „Domnul Bleonț ar avea nevoie nu de ședințe de terapie, ci de o internare”.

Bleonț, către fiica sa, în fața a sute de oameni: „Nu cumva să mă faci de căcat, să zici ceva, taci dracu din gură!”

Marți seară, la decernarea premiilor Gopo, Claudiu Bleonț a fost însoțit de fiica sa Eva, de doar 11 ani. A fost prima apariției a fetiței la un eveniment atât de important și pentru prima oară când a urcat pe scenă în fața a sute de oameni, alături de tatăl său. Însă, ceea ce ar fi trebuit să fie pentru ea un moment emoționant, de care să-și amintească cu plăcere toată viața, s-a transformat într-un adevărat coșmar.

„Ea și-a ales țoalele, nu mi-au plăcut. I-am zis: «Nu cumva să mă faci de căcat, să zici ceva, taci dracu din gură, ești altă generație, nu vă suport». I-a luat autograf lui Selly, lui Tudor Giurgiu… Văd lucrurile altfel. Îi spun: «Măi, gândește-te că toți oamenii din sala asta au citit enorm, au făcut școală, nu stau ca proștii pe telefon». Lectură, cultură!”, i-a mai reproșat Bleonț fetei care zâmbea, în continuare, timid și cu un soi de vinovăție întipărit pe chip. Apoi, adresându-se exclusiv celor din sală, actorul a spus despre copilul său că „aude, dar nu-nțelege nimic”.

Claudiu Bleonț, mesaj pe Facebook: „Am greșit!”

După eveniment, au apărut valuri de critici, indignare, furie și dezaprobare a celor din jur. Motiv pentru care actorul a încercat să-și repare, cât de cât, imaginea șifonată. Fără succes, însă. Într-un mesaj postat pe Facebook el recunoaște că a greșit, își cere scuze față de copil și spune că-și asumă incidentul. „Am spus lucruri care au fost nepotrivite și au fost percepute ca fiind dureroase. Mi-am pus propriul copil într-o situație vulnerabilă și, fără să îmi dau seama, am transmis un mesaj lipsit de delicatețe și empatie. Nu a fost intenția mea să o discreditez pe Eva, nu îmi doresc să îmi educ copilul prin mustrare publică. Îmi asum felul în care am procedat”.

Actorul a transmis în mesajul său că, uneori, părinții, în dorința de a-și ghida copiii, de a le vorbi despre responsabilitate, despre efort și valori, pot spune cuvinte care rănesc. „Iar când realizezi asta, din dragoste adevărată, faci ceea ce trebuie, îți ceri iertare. (…) Dacă am făcut-o să se simtă inconfortabil, dacă am pus presiune sau dacă am transmis altceva decât dragostea mea pentru ea, îmi pare rău. În fața tuturor, îi cer iertare în primul rând ei. Îi sunt dator cu asta, înainte de orice”.

Actorul a recunoscut că este tată, este om și, ca orice om are și momente mai puțin bune. „Important este ce facem după, ne asumăm, învățăm și ne corectăm. Voi face tot ce ține de mine pentru a repara ce poate fi reparat, pentru a fi mai atent, mai prezent și mai bun. Uneori, din prea multă grijă, se poate naște o formă nepotrivită, chiar dacă fondul rămâne unul sincer — dorința profundă de a face bine copilului tău. Nu există rețete perfecte pentru a fi părinte, cred cu tărie în sinceritate, în responsabilitate și în efortul constant de a deveni mai bun. Pentru copilul meu, pentru mine și pentru lumea în care trăiesc”.

Postarea este însoțită de o fotografie alb-negru, în care Bleonț apare alături de fiica sa privind amândoi într-o tabletă. Lângă ei se odihnește câinele familiei. Atmosfera este una de liniște, calm și relaxare, o dovadă că relația actorului cu copilul său ar fi una foarte apropiată.

Reacțiile internauților au fost, multe dintre ele, de revoltă și indignare. Foto: captură Facebook

„Umilința este a ta!”

Scandalul în care a fost implicat actorul a scindat întreaga opinie publică, mulți dintre cunoscuții săi luându-i apărarea. Mesajele acestora au inundat rețelele de socializare, însă există și foarte multe voci revoltate.

„Copilul își va aminti mereu cele întâmplate. Nu există asumare când consecințele le suportă altcineva”.

„Echitabil ar fi ca la următoarea apariție pe scenă să o urci pe copilă și să-i ceri iertare! Niciun copil nu merită să se simtă cum s-a simțit copila ta! În ceea ce privește umilința, îmi pare rău să-ți spun, este a ta!”

„Ce ironic că ați avut grijă să o atenționați pe fată să „nu vă facă de c***t”, dar v-ați făcut singur cu vârf și îndesat”.

Acestea sunt doar câteva dintre mesajele primite de actor pe pagina sa de Facebook.

