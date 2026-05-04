Totul a început după ce o rudă a lui Jenny și-a pierdut toate cele 15 găini într-un atac al unui dihor. Hotărâtă să încerce să clocească ouă acasă, Jenny a achiziționat un incubator și a adus câteva ouă de la găini, completând cu 6 ouă premium cumpărate de la un magazin Spar din localitate. „Am vrut să văd dacă funcționează”, a explicat ea.

Surpriza a fost uriașă: din unul dintre ouăle cumpărate, după 21 de zile de incubare, a ieșit un pui viu: „Pe 23 martie, la ora 4.00, Piepsi a ieșit din ou. Nu-mi venea să cred, dar a reușit!”.

Un expert în creșterea păsărilor a explicat cum a fost posibil acest fenomen rar: „Ouăle care sunt fertilizate pot rămâne viabile chiar dacă sunt păstrate la rece pentru o perioadă de timp, iar apoi pot fi clocite”.

Deoarece „Piepsi” a fost singurul pui rezultat din cele 6 ouă cumpărate, Jenny a decis să îi ofere companie, achiziționând alte două puici. În prezent, toți 3 locuiesc în casă, alături de câini și de pisici. „Afara este încă prea frig, iar ei trebuie să mai crească puțin”, a explicat Jenny.

