Un râs va fi ”exportat” în Slovenia. De ce va fi expatriată felina

Râsul a fost capturat în siguranţă, în 12 februarie, în zona satului Greşu şi se află în momentul de faţă în carantina de la Petreşti, la Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice, a declarat un reprezentant al Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii Biologice (ACDB). În prezent s-a adaptat perfect la viața din captivitate și va ajunge în Slovenia, dacă nu apar complicații.

„În cadrul centrului de la Petreşti am făcut o carantină pentru acest exemplar şi încercăm să-l monitorizăm. Râsul s-a adaptat foarte bine la condiţiile de carantină. Am avut emoţii, pentru că protocolul prevede că, dacă râsul nu se adaptează în 48 de ore maxim la condiţiile de carantină, trebuie să-l eliberăm. Dar animalul este ok. Ziua doarme şi noaptea devine activ. Nu am sesizat un comportament anormal, care să ne facă să credem că ar fi vreo problemă. Urmează să facem tot ce ţine de partea de analize biologice, veterinare, prima condiţie pentru a-l putea trece graniţa. Sperăm ca la sfârşitul lunii martie, începutul lunii aprilie, dacă merge totul bine să putem să-l ducem (în Slovenia – n.red.). Dacă or să apară complicaţii şi nu o să putem să-l ducem, îi vom da drumul de unde l-am capturat”, a precizat pentru Agerpres cercetătorul Mihai Pop.

Potrivit acestuia, populaţia de râs din zona Carpaţilor Orientali şi a celor de Curbură este de circa 1,2 – 1,5 exemplare la 10.000 hectare, fiind estimată între 1.500 şi 2.000 de exemplare.

În Vrancea există unul dintre puţinele habitate din Europa care permit o dezvoltare adecvată pentru populaţiile de carnivore din zonă.

Sursa foto: Pixabay

