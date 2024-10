Un român a gătit o trufă la o cină exclusivă de 10.000 de euro, într-un restaurant cu o stea Michelin, din Italia

În mai puțin de o lună telespectatorii care sunt fanii emisiunilor de gătit se vor reîntâlni în fața micilor ecrane cu „Chefi la cuțite”. Antena 1 a anunțat că de pe 17 noiembrie va începe cel de-al 14-lea sezon al emisiunii.

Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Orlando Zaharia și Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru un nou sezon culinar la finalul căruia un singur participant va primi 30.000 de euro. La această sumă se adaugă și un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul „Retroscena” din Italia, oferit de Richard Abou Zaki.

Dar până la debutul noului sezon, chef Richard Abou Zaki a intrat în bucătăria restaurantului său din Italia și-a pregătit o cină exclusivă care a costat zece mii de euro!

O cină cu un meniu special pentru 20 de persoane, unde elementul special al serii a fost trufa albă al cărui preț a fost de două mii de euro!

Iar trupa s-a folosit pentru un meniu cu totul și cu totul special:

Trufa albă este trufa cea mai apreciată dintre cele comestibile. Conform celor de la iltartufoalba.ro „mirosul este intens și plăcut, semănând puțin cu cel al parmezanului și al usturoiului”.

Dimensiunea acestora poate varia la maturitate de la cea a unui bob de mazăre, la cea a unui cartof mare. În cazuri rare poate ajunge să cântărească un kilogram.

S-a născut la Piatra Neamț, dar a plecat în Italia la vârsta de 5 ani. E îndrăgostit de bucătărie încă de când era copil. Gătește de la vârsta de 8 ani, când rămânea singur acasă pentru că mama lui lucra într-o fabrică.

Și-a început cariera în calitate de chef de partie în celebrul restaurant „Le Gavroche”, primul restaurant cu 3 stele Michelin din Anglia.

După un an și jumătate s-a întors în Italia, la Modena, unde a lucrat ca sous-chef alături de faimosul Chef Massimo Bottura la „Osteria Francescana”, un restaurant cu trei stele Michelin clasat pe locul 1 pe lista celor mai bune 50 de restaurante din lume de două ori.

După mai bine de 3 ani petrecuți aici și-a deschis propriul restaurant, „Retroscena”, care a primit o stea Michelin la numai 8 luni după inaugurare. Și a devenit unul dintre cei mai tineri chefi din Italia recompensat cu o stea Michelin.

„Mama mea e româncă, iar tatăl meu e de origine libanez. Ei s-au cunoscut în Cipru, când mama mea era o balerină profesionistă, apoi m-am născut eu. Ei s-au despărțit când aveam 6 luni, iar tatăl meu a plecat în America. Eu am rămas cu mama mea. Cu tata am ținut legătura, vorbeam de 2-3 ori pe an. Eu mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar”, spune Richard Abou Zaki.