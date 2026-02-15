Filmul atacului

Atacul violent a avut loc, sâmbătă, în jurul prânzului, la ieșirea din complexul comercial din Bergamo.

Potrivit reconstituirii făcute de anchetatori, agresorul a acționat fulgerător: s-a apropiat de fetița care era ținută de mână de mama sa și a apucat-o violent de picioare, încercând să o smulgă și să fugă cu ea.

Mama s-a opus cu disperare și a strigat după ajutor. Intervenția promptă a bunicului copilei, ajutat de agenții de pază și de trecători, a dus la imobilizarea bărbatului până la sosirea poliției.

Fetița a suferit o fractură de femur

În urma violenței cu care a fost trasă, fetița a fost transportată de urgență la spital.

Medicii au confirmat că aceasta a suferit o fractură de femur, necesitând îngrijiri medicale complexe.

Agresorul, un român

Poliția italiană l-a identificat pe atacator ca fiind un cetățean român fără adăpost și fără antecedente penale cunoscute. Acesta a fost arestat imediat și pus la dispoziția autorităților judiciare.

Pe numele său au fost formulate acuzații extrem de grave: tentativă de răpire în formă agravată (faptă comisă asupra unui minor sub 14 ani) și vătămare corporală agravată.

Anchetatorii au precizat că imaginile de pe camerele de supraveghere au confirmat desfășurarea atacului, probele fiind esențiale pentru validarea arestării suspectului.

