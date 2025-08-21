Agresorul român a fost arestat

Principalul suspect, Ionuț Cristian Biraz, cetățean român de 39 de ani fără domiciliu stabil, ajuns în Irlanda de aproximativ trei luni, a fost arestat și acuzat de agresiune cauzatoare de vătămare și de folosirea unei arme în timpul incidentului.

Miercuri, el a fost prezentat în fața judecătoarei Brennan la Tribunalul Districtual din Dublin, care a respins cererea de eliberare pe cauțiune, invocând gravitatea faptei, lipsa legăturilor cu statul și riscul pentru siguranța publică.

Garda Katherine Ward a declarat în instanță că victima a fost lovită pe neașteptate din spate cu un obiect metalic de aproximativ 30 de centimetri, iar apoi a mai primit o lovitură, fiind doborâtă la pământ.

În zonă se aflau mai mulți trecători, iar poliția a intervenit rapid. Pentru reținerea lui Biraz, agenții au folosit spray lacrimogen.

Șoferul a suferit umflături la cap și gât, precum și un puternic șoc emoțional. Obiectul folosit la agresiune a fost confiscat.

Judecătoarea a respins cererea de eliberare pe cauțiune

Procurorii urmează să primească instrucțiuni de la Directorul Procuraturii Publice, fiind posibilă formularea unor noi capete de acuzare și trimiterea dosarului la Curtea de Circuit, unde pedepsele sunt mai severe.

Apărătorul inculpatului, Eoin Lysaght, a subliniat că Biraz beneficiază de prezumția de nevinovăție și a respins ideea că acesta intenționa să părăsească țara, precizând că nu are resurse financiare după ce și-a pierdut locul de muncă din lipsa unui număr PPS.

Deși judecătoarea nu a considerat că există risc de fugă, a respins cererea de eliberare pe cauțiune din cauza pericolului reprezentat pentru public și a gravității cazului.

Biraz, asistat de un interpret și beneficiind de ajutor juridic, a fost plasat în arest, unde va primi și îngrijiri medicale. Următoarea sa înfățișare este programată joi, la Tribunalul Districtual Cloverhill.

