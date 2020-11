Atacurile de luni seară din capitala Austriei au avut loc în ultima zi înainte ca țara să intre în carantină și au luat prin surprindere pe toată lumea. Mai mulți jihadiști au deschis focul în plin în mulțimile care erau la terase și pe străzi, în centrul Vienei. Constantin Alin locuiește chiar în capitala austriacă, fiind managerul echipei de fotbal FC Valahia.

Românul a povestit la ProX cum a plecat din zona în care au avut loc atacurile cu o jumătate de oră înainte să se dezlănțuie iadul.

“Aveam un coleg care lucra în zona respectivă și care ne tot trimitea permanent tot felul de poze și video și s-a instalat oarecum groaza. Toată lumea își întreba cunoscuții dacă sunt ok. Nimeni nu se aștepta, aici, în Austria și Viena, comunitatea musulmană e foarte bine văzută și foarte bine tratată. Nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea atac”, a spus românul.

A circulat aseară un video, care ulterior a fost scos. La un moment dat alerga o femeie cu un copil în brațe și tipul respectiv trăgea în ea. Constantin Alin, român care trăiește la Viena

El a povestit apoi cum a primit pe telefon zeci de imagini de la locul atentatelor teroriste: “E groaznic și e încă sentimentul de teamă, pentru ca încă nu au fost prinși toți. Mulțumesc lui Dumnezeu, eu am fost în oraș cam cu jumătate de oră mai devreme și când am ajuns acasă am început să primesc video. Alergau pe stradă și îi împușcau la întâmplare”.

Poliția austriacă a anunțat că a primit peste 20.000 de filmulețe cu momentul atacurilor din Viena.

Citeşte şi:

Român acuzat că a violat o colegă de muncă în Germania – soțul femeii s-a sinucis după două săptămâni

Șofer român de TIR înjunghiat de un coleg român, în parcare, în Franța: “Salut ca la Ocna Mureș”

PARTENERI - GSP.RO Cum a dat-o afară Donald Trump pe Nadia Comăneci: „Te iubesc, dar ești concediată!”

PARTENERI - PLAYTECH 'Al treilea RĂZBOI MONDIAL a început'. Americanii sunt îngroziți: au aruncat BOMBA

HOROSCOP Horoscop 3 noiembrie 2020. Racii trag concluzii după o perioadă complicată

Știrileprotv.ro Mărturiile unor români prinși în mijlocul terorii din Viena. „Cine a apucat să scape, a scăpat atunci”