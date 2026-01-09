„Top 3 debitori cu debit format din amenzi persoane fizice: 1 – 1.209.506 lei (debitor aflat în insolvabilitate); 2 – 548.245 de lei (debitor aflat în stare de insolvabilitate); 3 – 479.835 de lei (debitor aflat în stare de insolvabilitate). 1 – 920.729 de lei (debitor aflat în executare: somaţii, popriri); 2 – 244.830 de lei (debitor aflat în executare: somaţii, popriri, sechestru); 3- 89.132 de lei (debitor aflat în executare: somaţii, popriri)”, informează Direcţia Economică.

Primul loc în acest clasament este ocupat de o persoană sancționată în sute de cazuri pentru oferirea de servicii sexuale comerciale, suma datorată fiind de 38 de ori mai mare decât cea mai mare creanță a unei societăți comerciale.

Direcția Economică arată că doar persoanele cu datorii restante care dețin bunuri sau resurse financiare pot fi supuse executării silite. Fondurile recuperate sunt utilizate pentru cheltuieli de funcționare și dezvoltare.

