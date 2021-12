Un român care a lucrat la o centrală nucleară din Spania e în greva foamei: „Am fost contaminat și m-au concediat”

„A început să mă mănânce fața, apoi am avut o tuse uscată, ochii mi s-au iritat, a trebuit să mă duc să mă spăl cu apă, parcă m-ar fi ars ceva. Nu a dispărut și m-am dus la medicul de la cabinetul central al firmei. Apoi în ambulatoriu. Ce mi s-a întâmplat este că am fost în contact cu praful de azbest și m-am contaminat. Dar cel mai rău lucru este că, atunci când a aflat compania mea, m-au concediat, susținând că nu am trecut cu bine de perioada de probă a contractului meu.

Am 61 de ani, cum să nu trec testul, după anii de când lucrez… Și nu numai atât: au încetat să mai plătească la pensiunea în care sunt cazat. Și m-au sunat la recepție să-mi spună că trebuie să plătesc.”

Este mărturia lui Marian Severin, un român fost angajat al companiei Tamoin, una dintre firmele externe ale centralei nucleare Almaraz. Își denunță situația profesională și personală pentru că, după părerea lui, trăiește „o realitate foarte nedreaptă și dezumanizată”.

Din acest motiv, a decis să intre în greva foamei și, cu un banner în care spune că a fost contaminat cu azbest, se află de două zile în zona în care lucra înainte, pentru a încerca să schimbe situația.

Marian Severin. Foto: El Periodico de Extremadura

Marian Severin pune la dispoziție un raport medical de la Punctul de Asistență Continuă (PAC) din Almaraz, din 30 noiembrie, în care sunt consemnate simptomele raportate de el. Acesta precizează că motivul consultării este „expunerea la azbest la locul de muncă.” În acest raport se mai precizează că a fost protejat atât cu ochelari de protecție, cât și cu o mască FFP2 și că nu existau patologii urgente la acel moment.

Severin furnizează, de asemenea, un raport de inspecție din 2014 al Centralei Nucleare de la Almaraz în care se precizează că „materialele reziduale de izolare termică conțin în principal un amestec de vată de sticlă și materiale din azbest”.

El Periodico de Extremadura a contactat compania Tamoin, dar cei de la Resurse Umane au spus că „nu au de gând să facă declarații”, dar au ținut să precizeze că „tot ceea ce se spune în acest caz este 100% fals”.

Citeşte şi:

Tânăr român ucis cu trei focuri de armă la Roma. Adrian avea 30 de ani și își povestise viața la televizor

Șoferul român care a căzut cu camionul în apă, în Belgia, trăiește. Scafandrii l-au căutat degeaba trei zile

PARTENERI - GSP.RO Povestea timișoreanului care s-a mutat în 2004, în mijlocul Atlanticului. Ce spune acum, după 17 ani, despre țara care i-a atras mereu pe români

Playtech.ro MEGA-BOMBĂ! Liviu Dragnea și Irina Tănase s-au despărțit. Motivul șocant pentru care el și-ar fi luat bagajele și ar fi plecat

Observatornews.ro Adrian, un tânăr român din Italia, a fost executat cu trei focuri de armă. Își spusese povestea la televizor

HOROSCOP Horoscop 5 decembrie 2021. Peștii au unele impresii greșite sau exagerate, destul de departe de realitate

Știrileprotv.ro S-a dat alarma într-o țară aflată la granița României. Ce se întâmplă

Telekomsport Un nou finanţator milionar în Liga 1: ”Omul pare destul de serios”. Ce avere are şi primele mutări pe care le-a făcut

PUBLICITATE Ciocolată cu tiramisu sau pralinele Happy Barrels? 170 de ani de bucurii dulci de la E.Wedel!