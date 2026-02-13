A23, cunoscută sub numele de Südosttangente Wien, este cea mai circulată autostradă urbană din Austria, situată în Viena. Aceasta face legătura între nodurile Inzersdorf și Hirschstetten, traversând Dunărea peste podul Prater. Este o arteră vitală pentru traficul de tranzit și local din sud-estul capitalei austriece, conectând direct autostrada A4.

Scene dramatică pe A23 în Viena: un șofer român, în vârstă de 26 de ani, a provocat haos pe 3 martie 2025, în timp ce conducea un Mercedes SL de 367 CP cu viteză amețitoare pe a banda de urgență, încercând să depășească o coloană. Incidentul a culminat cu o urmărire ca-n filme și 16 focuri trase de polițiști pentru a-l opri.

Polițiștii s-au apropiat de mașină cu armele scoase

Potrivit relatărilor, polițiștii de la circulație au încercat să oprească mașina condusă de român, acuzat de un comportament „extrem de periculos”. La ieșirea de pe A23, oamenii legii au încercat să-l oprească, apropiindu-se de vehicul cu armele scoase.

În loc să se oprească, șoferul a accelerat brusc către unul dintre polițiști, care a fost atins la picior, dar a reușit să se ferească.

În acest context, colegii polițistului au tras 16 focuri asupra mașinii sport de culoare albastru închis. Vehiculul s-a oprit abia în fața unui complex de birouri din zona Erdberg.

A fugit pe jos și a dispărut

Totuși, șoferul a părăsit vehiculul și a fugit. O cameră de supraveghere i-a surprins fața, ceea ce a dus la lansarea unei alerte în întreaga Europă pentru prinderea acestuia, fiind suspectat inițial de tentativă de omor.

Avocatul suspectului, Nik Rast, a reușit să reducă gravitatea acuzațiilor. „Nu a avut deloc intenția de a răni pe cineva“, a declarat apărătorul.

Prins în noiembrie

Bărbatul, care avea deja antecedente penale, a fost prins în noiembrie, în Bruck an der Leitha, când încerca să se legitimeze cu documentele fratelui său.

În mașina acestuia, polițiștii au descoperit două plăcuțe de înmatriculare furate, iar tânărul a fost arestat pe loc.

„Regret enorm. A fost o reacție de panică”, a mărturisit românul, care va apărea vineri, 13 februarie, în fața instanței.

De ce este acuzat

El este judecat sub acuzațiile de rezistență față de autorități, tentativă de vătămare corporală gravă, folosirea unor acte de identitate false și ascunderea de documente.

Acuzația de tentativă de omor a fost retrasă, dar inculpatul riscă în continuare o pedeapsă de mai mulți ani de închisoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE