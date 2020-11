Medicul Cătălin Denciu, eroul din incendiul de la Secția ATI a spitalului din Piatra Neamț, a fost transferat duminică de dimineață la o clinică din Belgia, iar un român din Belgia s-a oferit să pună la dispoziţia familiei medicului un apartament pe toată durata tratamentului.

Maximilian Bălaşa susține că apartamentul în care familia medicului se poate caza se află la 2 kilometri de spital și că le poate asigura, de asemenea, o mașină pentru transport și îi poate ajuta cu traducerea documentelor.

„Rog pe cei din Piatra Neamț care ii cunoaste familia eroului de la Piatra Neamț și care a ales sa înfrunte pericolul punând mai mult pret pe viețile semenilor decât pe a lui , sa ii pună in contact cu mine in cazul in care au nevoie de cazare . Le pot pune un apartament la dispoziție cu 2 camere necondiționat pe toată durata șederii in Belgia . De asemenea ii pot lua de la aeroport, ajuta cu traducerea și pune la dispoziție o mașina pentru a se putea deplasa . Apartamentul se afla la nici 2 Km de spitalul unde este internat . Pot fi contactat la numărul meu de telefon 0032/486946467 sau la nr de telefon 0032/472065052 Jora Cecilia”, scrie românul pe Facebook

