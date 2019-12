De Petre Dobrescu,

În numai trei ore, hoții au spart șase proprietăți de pe străzile Via Ghiarino și Via Cassola. Dar, la ultima țintă, norocul hoților s-a schimbat, a notat rotalianul.com.

La o locuință de pe Villa Gessa, o clădire din secolul XVI, hoții n-au știut că paznicul Stefano Natalini și soția lui dormeau și peste noapte acolo.

Acesta a auzit pași prin curte, a pus mâna pe pistol și a tras la întâmplare, în noapte, pentru a-i speria pe intruși.

„M-am speriat și am luat pistolul”

„Era în jurul orei 04:00 noaptea când am auzit niște zgomote, m-am speriat și am luat pistolul… am deschis o fereastră mică din spate și am tras trei focuri de armă spre câmpuri.

Îi auzeam că erau foarte aproape. M-am dus la cealaltă fereastră și am văzut că se aflau în pragul casei, iar jos, unde eram eu, erau niște torțe. Atunci am tras alte două focuri, dar în depărtare, spre o cabană unde nu locuiește nimeni.

Nu în jos, sub mine, unde auzeam vocile, vedeam luminile…”, a declarat paznicul în fața procurorului.

Când a ieșit în curte, a doua zi dimineață, Natalini a descoperit cadavrul unui bărbat. Era Georgian Ene, care fusese împușcat în spate.

„După o primă examinare a corpului, se pare că bărbatul a fost împușcat din spate, iar glonțul l-a lovit în umăr, dar răspunsul definitiv poate fi dat doar după raportul balistic și după autopsie.

Trebuie să înțelegem dacă s-a tras direct asupra lui sau glonțul a ricoșat”, a declarat procurorul șef, Giuseppe Amato, de la procuratura din Bologna.

„N-am știut că era în Italia”

Familia băiatului, care stă la Ianca, lângă Brăila, habar n-avea pe unde se află Georgian.

„Am descoperit de pe Facebook că fiul meu era mort, nu știam nici măcar că era în Italia. Nu știu nimic despre cele întâmplate.

Unii prieteni de-ai fiului meu m-au sunat după ce au citit despre tragedie pe rețelele de socializare și atunci am contactat consulatul român”, a declarat Aurel Ene, tatăl victimei, a spus avocatul său, Pier Francesco Uselli.

Aurel Ene a sosit în Italia în urmă cu 2-3 zile, iar în cursul zilei de marți, 16 decembrie, a fost însoțit de avocatul Uselli la morga din Certosa, unde i s-a cerut să identifice trupul fără viață al fiului său. „Da, el este”, a spus tatăl lui Georgian.

Ancheta este condusă de procurorul Manuela Cavallo și momentan acuzația adusă paznicului, Stefano Natalini, este de „omor prin imprudență”, dar această acuzație s-ar putea schimba odată cu sosirea rezultatului analizei balistice care va fi efectuată de consultantul procuraturii, Raffaella Sorropago.

Natalini ar putea fi absolvit de orice vină dacă se dovedește că nu avea intenția să tragă spre victimă sau că încerca doar să se apere.

