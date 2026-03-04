O relație marcată de violență

Un bărbat român de 54 de ani, care și-a agresat și amenințat soția timp de peste 15 ani, a fost condamnat, pe 3 martie 2026, la 3 ani și 6 luni de închisoare de către tribunalul din Roma, potrivit publicației Il Messaggero. Hotărârea instanței nu este definitivă.

Victima, o femeie de origine română în vârstă de 49 de ani, a suportat ani de abuzuri fizice și psihologice din partea soțului său, cu care s-a mutat în Italia la începutul anilor 2000. Cei doi se cunoșteau de peste 30 de ani și au început relația în anii 90, în România.

Procesul, desfășurat la Roma, a inclus mărturii detaliate ale victimei, dar și ale vecinilor și cunoștințelor cuplului, care au confirmat comportamentul agresiv al bărbatului. Avocata femeii a prezentat dovezi medicale datând încă din 2006, ce documentau abuzurile fizice.

Prima plângere împotriva soțului său a fost depusă de româncă în 2021, după ce victima a fost agresată de mai multe ori. Bărbatul a manifestat un comportament violent și autoritar cel puțin 15 ani.

A ajuns de mai multe ori la spital din cauza agresiunilor

Potrivit rechizitoriului, acesta o supunea pe femeie la „insulte repetate, bătăi și agresiuni fizice și verbale”, creându-i „un regim de viață intolerabil”.

„Te omor, mai devreme sau mai târziu, te omor” și „Ești un diavol de soție, tu mă provoci” sunt doar câteva dintre amenințările pe care le adresa soției.

În 2018, după o agresiune deosebit de violentă, femeia a ajuns la spitalul San Camillo din Roma pentru îngrijiri medicale. Deși medicii au încurajat-o să depună plângere, ea a renunțat din cauza fricii. Situația a continuat să se agraveze în anii următori.

În 2021, agresorul a atacat-o din nou în două incidente separate. În luna mai a acelui an, a lovit-o cu o mătură în abdomen, provocându-i contuzii. La scurt timp după, a folosit o altă mătură din lemn pentru a o lovi, cauzându-i un traumatism cervical. În cele din urmă, temându-se pentru propria viață, femeia a găsit curajul de a căuta ajutor.

Victima s-a adresat unui centru antiviolență, care a ajutat-o să se mute într-un adăpost sigur împreună cu fiica sa cea mică, născută în 2016. După ce a fost pusă în siguranță, a fost făcută o sesizare oficială la autorități, relatează Il Messaggero.

Agresorul, care între timp a părăsit Italia și s-a întors în România, a încercat să dea vina pe soție, acuzând-o că i-a luat fiica minoră. În acest context, a inițiat și o cerere de divorț.

