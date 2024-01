Românul are o imaginație bogată, scrie sursa citată, și, ca hobby, proiectează adăposturi pentru animale cu valoare decorativă. „Totul a început când am avut nevoie de un coteț de găini”, spune el. „Am vrut ceva în plus și am adăugat o terasă. Și o bancă de picnic, pentru că găinile își pot ciuguli boabele și de pe o bancă de picnic”.

De atunci, Gheorghe Gabriel construiește vile multietajate pentru pui. Au chiar și locuri de joacă, unde păsările pot sări de pe o bară pe alta și beneficiază inclusiv de un leagăn.

„Și puii stau pe el (leagăn – n.red.). Găinile chiar se bucură cu adevărat pe leagănul ăla. Fac și case pentru pisici, cu un cap de pisică sculptat drept prag. Sau o căsuță în care câinele poate merge pe o scară către o terasă, deasupra căsuței sale. Sau o colibă ​​de iepuri cu mai multe etaje”, spune mândru românul.

Românul construiește totul din material reciclat, cu excepția ferestrelor, a acoperișului și a micilor detalii: „Eu folosesc în principal europaleți, care sunt din lemn masiv. Ard lemnul pentru a obține o culoare frumoasă și îl tratez astfel încât să fie perfect rezistent la intemperii”.

Când i s-a stricat mașina de spălat, a transformat-o într-un coteț de pui: „Am scos interiorul mașinii de spălat. Apoi izolez totul pe interior și o îmbrac cu lemn. Chiar păstrez ușa de sticlă a mașinii de spălat, ca pe o ușă pentru găini, astfel încât să le poți încuia noaptea”.

Pe pagina sa de Facebook, Hout Projecten, pot fi văzute toate cotețele pe care le are de vânzare.

