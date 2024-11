Videoclipul a fost publicat de Deep State pe canalul său Telegram. Echipajul tancului Leopard 2A4 a întâlnit un întreg convoi de vehicule blindate rusești și, împreună cu artileria, i-a oprit înaintarea.

„Împreună cu artileria, echipajul de brigadă al tancului Leopard a oprit coloana blindată a rușilor. Lupta a avut loc în fâșia forestieră. Deficiențele au fost compensate de resetări de la operatorii UAV. Munca eficientă pur și simplu i-a liniștit pe inamici. Luptătorii brigăzii au avut încă o zi de apărare eficientă, reușită. Îi așteptăm și pe viitor”, este mesajul postat de brigada 33 Mecanizate.

German Leopard 2A4 tank from Ukraines 33rd Mechanized Brigade, supported by artillery, ambushed a Russian armored column.



Ukrainian crew skillfully used the Leopards high maneuverability, enabling quick repositioning, even in reverse. pic.twitter.com/Kv719X1LdY