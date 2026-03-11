Desfășurarea evenimentelor

Potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană din Washington D.C. (MPD), forțele de ordine au fost alertate în jurul orei locale 06:37.

Ofițerii MPD s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a sprijini Serviciul Secret al SUA (USSS), imediat după ce duba a trecut în forță de barierele situate la intersecția dintre Connecticut Avenue și H Street, în sectorul de nord-vest al orașului.

Autoritățile au confirmat că șoferul a fost reținut, iar în urma impactului nicio persoană nu a fost rănită.

Restricții de trafic și anchetă în curs

Pentru a facilita desfășurarea investigațiilor, poliția a instituit un perimetru de securitate, închizând temporar mai multe artere rutiere importante.

Șoferii sunt îndemnați cu insistență să evite zona și să folosească rute alternative până la redeschiderea circulației.

Străzile blocate temporar includ:

New Jersey Avenue, SE – tronsonul cuprins între străzile D și E.

Ivy Street, SE – între New Jersey Avenue și Canal Street.

Strada E, SE – între străzile First și South Capitol.

Canal Street, SE – între străzile South Capitol și E.

Apel către populație

În contextul anchetei, Departamentul de Poliție Metropolitană solicită sprijinul cetățenilor.

Orice persoană care deține informații relevante despre acest incident este rugată să contacteze autoritățile la numărul de telefon (202) 727-9099 sau să trimită un mesaj text (SMS) la numărul 50411.

