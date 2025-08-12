Conducătorul în vârstă de 38 de ani a trecut cu vehiculul său în fața camionului suspect, blocându-i calea pentru a-l forța să oprească. În timpul manevrei, a observat că șoferul, un tânăr de 29 de ani, părea «somnolent» și atârna deasupra volanului, conform declarațiilor poliției. După oprirea camionului, bărbatul a constatat că șoferul era într-o stare de confuzie extremă.

Situația a escaladat rapid. Șoferul de 29 de ani a încercat să plece, lovind camionul din fața lui. A urmat o bătaie între cei doi, în urma căreia șoferul de 38 de ani de a suferit o rănire ușoară la braț. Cu toate acestea, el a reușit să ia cheia de contact a camionului și să împiedice continuarea deplasării vehiculului.

Doi motocicliști care au observat scena au intervenit pentru a-l sprijini pe șoferul de 38 de ani. În cele din urmă, șoferul beat s-a întins în cabină și a adormit. La sosirea poliției, care l-a găsit pe camionagiul de 29 de ani dormind, testul de alcoolemie a indicat o concentrație de 3,38 la mie. În camion au fost găsite mai multe sticle goale de bere și alte băuturi alcoolice.

Bărbatului i s-a confiscat permisul de conducere, iar autoritățile au inițiat proceduri pentru perturbarea periculoasă a traficului rutier și vătămare corporală. Șoferul, care abia mai putea să meargă, a fost supus unei analize de sânge.

Conform «drugcom.de», o alcoolemie de peste 3 la mie poate provoca paralizie, pierderi de memorie, comă sau alte complicații grave, iar incidentul subliniază pericolele consumului excesiv de alcool la volan.

