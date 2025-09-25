Șoferul de camion a fost condamnat recent la o pedeapsă cu suspendare de trei luni de închisoare de către tribunalul din Bayonne. Instanța a dispus, de asemenea, plata de daune pentru a acoperi costul reparării barierelor, deși suma finală nu a fost încă stabilită.

Angajatorul șoferului se confruntă, de asemenea, cu o audiere în instanță, iar camionul folosit de șofer a fost confiscat.

Românul a încercat să se apere în instanță susținând că OBU-ul său (unitatea de bord – dispozitiv de colectare a taxelor) era defect și că angajatorul nu l-a reparat.

După arestarea românului, firma la care lucra le-a furnizat altor angajați carduri de plată cu care aceștia puteau achita taxele de drum.

Anul trecut, povestea unui alt șofer de camion arestat pentru fraudă cu taxa de drum a ajuns în presa franceză.

Un cetățean bulgar în vârstă de 45 de ani a folosit două metode pentru a evita plata taxei de drum. Prima a fost să „treacă” de cabina de taxare cu vehiculul din fața sa, în timp ce a doua a fost să înlăture bariera de la cabinele de taxare. Acest lucru l-a ajutat să „economisească” peste 8.000 de euro. Bărbatul a fost prins, iar firma de transport a trebuit să plătească taxele restante.

