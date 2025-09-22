Deficitul de forță de muncă provocat de Brexit și diferențele economice puternice din Europa au creat un continent în care geografia contează mai mult pentru salariu decât aptitudinile de șofer.

Ce salariu are un șofer român de TIR

Cu un salariu brut de 3.840 de euro pe lună, șoferii britanici conduc clasamentul european al veniturilor cu 3.930 de euro, în timp ce Ungaria, cu doar 1.039 de euro, se află la coada listei.

Diferențele salariale de pe continent sunt remarcabile. Franța, cu 1.850 de euro, și România, cu 1.794 de euro, stau doar puțin mai bine decât Ungaria.

Spania ajunge la o medie de 2.450 de euro, iar Polonia la 2.814 de euro. Doar Germania, cu 3.357 de euro, se apropie de nivelul britanic.

Dar adevărata poveste se vede atunci când salariile sunt comparate cu valorile naționale. Șoferii internaționali polonezi câștigă de 2,7 ori salariul minim – cel mai mare multiplu din Europa – în timp ce camionagiii britanici aduc acasă cu 70% mai mult decât salariul minim și cu 9% peste media națională.

Șoferii germani câștigă cu 64% peste salariul minim, dar rămân totuși cu 13% sub media națională.

În contrast puternic, șoferii francezi depășesc doar cu puțin salariul minim, câștigând doar 91% din salariul minim legal, în timp ce camionagiii unguri sunt chiar sub acest prag, cu 79% – o situație care ridică întrebări serioase privind sustenabilitatea acestei profesii în Europa de Est.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Regatul Unit: beneficiarii neașteptați ai Brexitului

Șoferii britanici de TIR au ieșit drept câștigători neașteptați din cauza deficitului de forță de muncă provocat de Brexit.

Datele de la Oficiul Național de Statistică arată un venit mediu net de 3101 euro lunar, ceea ce îi plasează cu 70% peste salariul minim și aproape 30% peste câștigul mediu al lucrătorilor britanici.

Discrepanța este semnificativă: cel mai bine plătiți 10% dintre șoferi câștigă peste 64.660 de euro anual, în timp ce chiar și cel mai slab plătiți 10% obțin 30.608 euro.

Diferențele regionale persistă – șoferii din Londra cer prime față de colegii lor din Țara Galilor sau nord-estul Angliei – dar meseria de șofer de TIR se numără printre cel mai bine plătite ocupații manuale din Regatul Unit.

Spre deosebire de mare parte din Europa, unde șoferii se situează adesea la coada clasamentelor salariale, camionagiii britanici sunt mult peste medie, făcând din condusul camionului una dintre puținele meserii din transport unde salariul are încă greutate.

Germania: salariu solid, așteptări în creștere

Șoferii profesioniști germani câștigă în medie 2.536 de euro net lunar – un venit respectabil, dar totuși cu 13% sub media națională.

Profesia se află la un nivel mediu: vizibil peste salariul minim, dar incapabilă să țină pasul cu prosperitatea economică generală.

Diferențele regionale sunt pronunțate și reflectă geografia economică a Germaniei.

Șoferii din Schleswig-Holstein se așteaptă la 3.550–3.575 de euro lunar, în timp ce landurile estice precum Turingia și Saxonia-Anhalt oferă 3.175–3.275 de euro. Berlinul, neobișnuit pentru est, ajunge la 3.475 de euro.

Sondajele din industrie arată că șoferii de TIR așteaptă din ce în ce mai mult mai mult decât salariu – flote moderne, programele previzibile și compensațiile adecvate pentru nopți și weekenduri devin cerințe standard, pe măsură ce deficitul de forță de muncă le conferă lucrătorilor o putere de negociere mai mare.

Polonia: marea discrepanță

Polonia operează un sistem pe două niveluri, care scoate în evidență complexitatea economiei de transport europene.

Șoferii străini pot câștiga net 2.345 de euro – confortabil peste media națională și de 3,2 ori salariul minim. Acești șoferi au devenit „aristocrația mobilă” a Europei, profitând de arbitrajul salarial transfrontalier.

Dar șoferii interni se confruntă cu o realitate mai dură. Începătorii pornesc cu 1.055 de euro, doar cu 40% peste salariul minim și deseori fără să atingă media națională. Chiar și șoferii interni experimentați, cu 1.407 euro, abia ajung la nivelul mediu național.

Recomandări Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”

Această prăpastie reflectă dinamica mai largă a Europei: transportul internațional oferă o cale de scăpare din constrângerile salariale interne, în timp ce transportul local rămâne legat de realitățile economice naționale.

Franța, România și Ungaria: periferia în dificultate

În sudul și estul Europei, meseria de șofer de TIR rămâne prinsă într-un cerc vicios al salariilor mici, care amenință viabilitatea pe termen lung a profesiei.

Șoferii francezi se confruntă, probabil, cu cele mai dificile condiții relative dintre națiunile vest-europene. Venitul mediu net de 1.420 de euro este aproape exact la nivelul salariului minim și cu 1.300 de euro sub media națională.

Chiar și șoferii străini cu experiență câștigă doar 1.544 de euro net – o îmbunătățire nesemnificativă, ceea ce explică de ce firmele franceze de transport recurg din ce în ce mai mult la forță de muncă din Europa de Est.

Spania arată cum experiența poate conta. Începătorii câștigă 1.070 de euro net, puțin peste salariul minim, dar șoferii cu experiență pot ajunge la 2.040 de euro – în sfârșit la nivelul mediu național. Profesia funcționează ca o perioadă lungă de ucenicie, unde doar perseverența dă roade.

Camionagiii unguri îndură cele mai grele condiții din Europa. Cu 690 de euro, ei câștigă mai puțin decât salariul minim pentru muncitori calificați și doar 58% din venitul mediu național. Deși plăți neoficiale, precum banii pe kilometru, pot crește venitul real, datele oficiale conturează imaginea unei subevaluări sistematice.

Șoferii români de TIR câștigă 1.078 de euro lunar, puțin peste media estimată, dar mult sub media națională – ceea ce sugerează că profesia a evoluat din zona cea mai joasă, fără însă a atinge prosperitatea clasei de mijloc.

Decontul transportului european

Aceste disparități scot la iveală probleme structurale fundamentale în rețeaua logistică europeană.

În timp ce șoferii britanici profită de deficitul provocat de Brexit, care a forțat o creștere reală a salariilor reale, mare parte a continentului se bazează pe salarii constant scăzute în sectorul transporturilor.

Dependența Franței de șoferi străini și condițiile sub nivelul salariului minim din Ungaria indică piețe aflate sub presiuni severe.

Factorii de decizie europeni se confruntă cu o întrebare fundamentală: poate continentul să dezvolte o economie a transporturilor sustenabilă sau comerțul va depinde tot mai mult de un grup restrâns de șoferi dispuși să accepte salarii de mizerie?

Pentru șoferii de TIR britanici, care se plâng încă de condiții, mesajul este clar – ei beneficiază de una dintre cele mai bune situații din Europa într-o industrie în care geografia a devenit destin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE