Mandat de arestare pe numele bărbatului

Camionul Mercedes pe care bărbatul îl conducea transporta o încărcătură supradimensionată. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că lipsea licența pentru transportul de mărfuri grele și permisul special pentru încărcătura care depășea înălțimea legală.

În plus, polițiștii au descoperit că pe numele românului există un mandat de arestare pentru că nu achitase o amendă. Întrucât nu a putut plăti suma respectivă, polițiștii l-au dat jos de la volan și l-au dus direct la închisoare.

16.500 de euro amendă pentru un șofer

Un camion cu încărcătură neobișnuită a fost oprit, recent, pe autostrada A45 lângă Herborn, Germania. Potrivit Mittelhessen, polițiștii au observat că ceva ieșea vizibil din remorcă în jurul orei 22.00.

La o inspecție mai atentă, ofițerii au descoperit că camionul transporta alte camioane. Șoferul încărcase două capete tractor și un camion pe remorcă, cu roțile scoase.

Vehiculul avea înălțimea totală de 4,5 metri, depășind înălțimea legală de 4 metri. Șoferul nu avea permisul special necesar pentru acest transport.

De asemenea, îi lipsea licența pentru transportul rutier de mărfuri. Camionul plecase din Düsseldorf spre Iordania, dar călătoria s-a încheiat la Herborn din motive de siguranță.

Șoferul riscă o amendă de peste 15.000 de euro, ca parte a măsurii de confiscare a câștigului. În plus, trebuie să plătească 1.500 de euro pentru lipsa licenței de transport.









