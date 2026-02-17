A avut efectul unui buldozer

Un drum interzis vehiculelor de peste 3 tone. Un sat pe dealurile din zona Agen, cu ulițe înguste cât urechile unui ac.

Astfel, inevitabil, trecerea camionului său de 44 de tone pe străzile din Lusignan-Grand, pe 27 decembrie, la ora 5 dimineața, a avut efectul unui buldozer.

Ziduri de case zdrobite, carosabil distrus, porți și indicatoare smulse, chiar și zidul cimitirului a fost pus la pământ.

Responsabilul pentru această „operațiune de demolare” este, de fapt, un șofer de vehicule grele. Originar din Sud-Gironde, acesta se afla într-o cursă pentru o companie din Langon pentru care lucra temporar și, în ciuda evidenței, a ținut cu orice preț să-și croiască drum prin acest cătun fermecător.

A plecat liniștit de la locul faptei

Potrivit informațiilor furnizate de autorități și citate de publicația sudouest.fr, camionul a intrat în sat și a distrus mai întâi o parte din zidul cimitirului aflat la intrarea în localitate.

Vehiculul de mare tonaj și-a continuat drumul, lovind colțul unei clădiri din piatră, apoi distrugând un al doilea imobil situat la ieșirea din sat. Imaginile publicate pe Facebook de municipalitate arată amploare distrugerilor.

Mai mulți martori au încercat să intervină pentru a opri cursa periculoasă a camionului, însă fără succes. Șoferul a continuat să forțeze trecerea prin sat, provocând pagube considerabile, apoi a părăsit zona.

La fața locului au intervenit pompierii, care au instituit un perimetru de securitate. Una dintre clădirile afectate, care era locuită în momentul producerii incidentului, a fost evacuată preventiv. Din fericire, nicio persoană nu se afla în zona clădirii care s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au confirmat că nu s-au înregistrat victime.

În urmă cu doi ani, un șofer român a blocat un sat din Franța, iar ca să poată trece, o firmă privată a fost chemată să demoleze fântâna din centrul localității.









