Camion intrat în forță într-un sat din Franța

Incidentul s-a produs sâmbătă dimineață, 27 decembrie, în Saint-Hilaire-de-Lusignan, un sat aflat în departamentul Lot-et-Garonne, Franța.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități și citate de publicația sudouest.fr, camionul a intrat în sat și a distrus mai întâi o parte din zidul cimitirului aflat la intrarea în localitate.

Vehiculul de mare tonaj și-a continuat drumul, lovind colțul unei clădiri din piatră, apoi distrugând un al doilea imobil situat la ieșirea din sat.

Imaginile publicate pe Facebook de municipalitate arată amploare distrugerilor

Martorii au încercat să-l oprească

Mai mulți martori au încercat să intervină pentru a opri cursa periculoasă a camionului, însă fără succes.

Șoferul a continuat să forțeze trecerea prin sat, provocând pagube considerabile, apoi a părăsit zona.

La fața locului au intervenit pompierii, care au instituit un perimetru de securitate. Una dintre clădirile afectate, care era locuită în momentul producerii incidentului, a fost evacuată preventiv.

Din fericire, nicio persoană nu se afla în zona clădirii care s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au confirmat că nu s-au înregistrat victime

Șoferul de TIR e căutat de autorități

Reprezentanți ai autorităților locale și jandarmi s-au deplasat la locul incidentului.

La ora 10:00, șoferul camionului era încă în libertate, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru identificarea acestuia și stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii incidentului.

În urmă cu doi ani, un șofer român a blocat un sat din Franța, iar ca să poată trece, o firmă privată a fost chemată să demoleze fântâna din centrul localității.

Iar anul trecut, un șofer bulgar a rămas cu TIR-ul blocat între case, de două ori în două ore, pe drumuri diferite din Austria. Bărbatul s-a rătăcit de mai multe ori în Tirol și de fiecare dată a trebuit să vină camionul de remorcare ca să poate mișca autotrenul.

