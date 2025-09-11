Românul a zăcut 14 ore în albia unui pârâu

Accidentul a fost descoperit și anunțat abia la 14 ore de la producere. Echipajul medical nu a putut decât să constate decesul românului, potrivit publicației locale ORF.

Evenimentul rutier s-a produs în noaptea de marți spre miercuri în localitatea Oepping, din districtul Rohrbach.

S-a constatat că marți, cu puțin înainte de miezul nopții, un bărbat, în vârstă de 45 de ani, care se deplasa cu mașina pe B38, într-o curbă strânsă la stânga, în zona localității Oepping, a ieșit de pe carosabil, a lovit un parapet și s-a răsturnat de mai multe ori.

Mașina a fost descoperită de un localnic

Mașina s-a oprit în cele din urmă în albia unui pârâu, în mijlocul unor tufișuri dense. Un localnic a precizat pentru sursa menționată că a auzit un zgomot puternic, dar nu a putut să-și dea seama unde s-a produs. El a mai spus că nu s-a gândit că a avut loc un accident rutier.

Abia miercuri după-amiază, după aproape 14 ore de la producerea accidentului, a fost descoperită mașina în albia pârâului de către un angajat al serviciului de întreținere a drumurilor, care observase un indicator rutier rupt pe acel sector de drum.

Vehiculul se afla într-o zonă cu multă vegetație, din cauza căreia nu putea fi observat din stradă. În interiorul autoturismului a fost găsit trupul neînsuflețit al bărbatului.

Echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru șoferul român.