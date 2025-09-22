În filmarea postată pe pagina de Facebook „Povești de prin parcări” se observă cum un motociclist îi taie calea unui șofer de TIR pe autostradă. Bărbatul intră în viteză, la limită, prin stânga camionului, pe o porțiune îngustă de drum.

„Inconștiență totală din partea lui, sunt și motociclist și șofer de camion. Pe mine nu mă uimesc oameni de genu care joacă la ruleta rusească cu viața lor și a celor din jur. Cum se zice uscături sunt peste tot. Fiind motociclist nu înseamnă că ești donator de organe, cum spunea cineva mai sus”, a scris pe Facebook un internaut.





„Nu prea ai reflexe sau reacții normale; ba chiar slabe. În urma motociclistului mai aveau timp să mai intre încă doi în siguranță. Cu toate că nu este legal. Un motociclist profesionist procesează calcule de control de vreo 100 de ori mai repede decât tine, în cazul în care ți se pare că s-a băgat la limită”, a scris altcineva, în timp ce un alt internaut l-a criticat dur: „Motocicliștii sunt donatori de organe… De câte ori vad unul în spatele meu, mereu îi fac loc și îl las să treacă…Pur ș simplu, răbdarea este ZERO la ei”.

„Și ei zic ca avem ceva cu motocicliștii… oricât de multe calcule ar face ei și oricât de elaborate ar fi calculele acelea, tot nu se justifică acele depășiri nesimțite pe care le fac ei. Să le fie rusine!”, spune altcineva.

