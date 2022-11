Acesta a fost revoltat de atitudinea șoferilor față de un șofer de camion rănit din Germania. El povestește despre un accident pe autostrada A3, pe lângă care ceilalți participanți la trafic au trecut fără să ajute în vreun fel.

Din fericire, el, un român și un șofer din Andorra au reușit să salveze victima. Lui Petar Vasilev încă nu-i vine să creadă ce i s-a întâmplat în Germania.

„M-am întrebat foarte mult dacă să scriu această postare, dar m-a deranjat ceva, foarte puternic, nimeni, absolut nimeni, nu a ajutat în seara asta într-un accident rutier cu un coleg șofer în stare gravă!

La primele ore ale dimineții, în Germania , pe A3, direcția Passau- Frankfurt, un coleg cu remorca încărcată s-a răsturnat pe marginea autostrăzii (se pare că a adormit), nu erau urme de frânare pe șosea, nu făcuse pană…

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Încă nu-mi vine să cred că cei care au intervenit la accident am fost eu, un român (care am fost primul la incident) și un șofer din Andorra, care am ajutat foarte mult și împreună am spart parbrizul camionului și am luat contact cu victima, după ce am sunat la 112 și am deviat traficul cu un telefon cu o lanternă.

Recomandări Primăria Sectorului 4 a transformat un spațiu verde și un trotuar de lângă stația de metrou Timpuri Noi în parcare. Cum explică autoritățile

Eu si celalalt coleg român ne-am urcat în cabină si am oprit motorul care încă funcționa, care putea aprinde combustibilul care se scurgea și uleiul, luminile erau aprinse, putea să fie un scurtcircuit.

Acesta nu este Eroism, doamnelor și domnilor! Acestea sunt DREPTURI și OBLIGAȚII!!! Dacă trebuie, opriși-vă, scoateți un extinctor și priviți, sau doar sunați la 112, sau întrebați dacă puteți ajuta cu ceva! Bineînțeles, fără a pune viața ta și a altora în pericol. Dar e o regulă chiar pentru oricine, ajută!

Nu-mi vine să cred cum zburau camioanele și mașinile și încetineau foarte puțin, treceau la propriu la câțiva centimetri de noi, cu siguranță aveau peste 100 de km la oră.

De îndată ce am reușit să facem tot ce ne stă în putință pentru a ajuta nefericitul coleg, a fost mai bine. Sper ca persoana, pe care nici nu am înțeles-o ce naționalitate are și numele lui, să-și revina!”, a povestit Vasilev pe contul său de Facebook.

Mulți dintre cei caee au comentat sunt camionagii și au scris că, din păcate, colegialitatea a murit de mult și e un miracol dacă cineva oprește ca să te ajute.

Cotidianul german In Franken a scris că miercuri dimineață (2 noiembrie 2022) la scurt timp după ora patru, poliția a primit informații că un autocamion cu semiremorcă răsturnat se afla în afara drumului, pe banda verde de lângă autostradă. Primii care au intervenit au transmis la 112 că e vorba despre un șofer rănit care a fost receptiv, dar nu a putut să iasă din cabina lui.

Recomandări Corespondență din Herson: Au ghidat rachetele ucrainene către propria casă, pentru a pedepsi sălbăticia militarilor ruși care se instalaseră aici. Acum s-au întors printre ruine

„Pompierii l-au eliberat scoțând parbrizul și folosind foarfece de salvare”, se arată în raportul misiunii. Astfel a fost posibilă salvarea și îngrijirea medicală a șoferului în vârstă de 55 de ani, au informat polițiștii.

Ai sesizat o eroare? Ne poți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO E gata, au divorțat după 13 ani de mariaj! Păreau cuplul perfect, iar despărțirea lor a șocat pe toată lumea

Playtech.ro S-a AFLAT cum a luat Simona Halep substanţa interzisă, de fapt! E cumplit ce au putut să îi facă

Viva.ro Iulia Vântur, declarații șocante despre relația cu Salman Khan, după 10 ani: „Eu am încercat...”

Observatornews.ro Daniel a murit la doar 28 de ani, după ce s-a înfipt cu Opelul într-o casă din Rătești. Mașina tânărului sătmărean a intrat cu viteză prin zid și a rămas suspendată în perete

Știrileprotv.ro Un tânăr de 21 de ani s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc, chiar sub privirile tatălui său. De ce a recurs la acest gest

FANATIK.RO Ce pensii primesc doi români în Spania după 22 de ani de muncă. Cu o cotizație minimă, suma este uriașă față de ce ar fi luat în România

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 7 noiembrie 2022. Racii ar fi bine să fie rezervați și față de bucuriile intense și față de orice fel de dezamăgire sau tristețe