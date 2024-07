„Îmi pare rău, iubirea mea, îmi pare atât de rău”, a scris el pe Instagram într-un mesaj dedicat soției sale, Chiara Bontempi Tamberi. Postarea sa a strâns sute de mii de aprecieri, în doar câteva ore, relatează BBC.

Sportivul a dat vina pe „pierderea a prea multe kilograme” și pe „entuziasmul irepresibil” pentru acest accident.

„Dacă ar trebui să se întâmple, dacă ar trebui să pierd acest inel, nu mi-aș putea imagina un loc mai bun”, a scris el, susținând că inelul va rămâne acum „pentru totdeauna în albia râului din orașul iubirii”.

El a numit ghinionul ca fiind „poetic” și a sugerat să arunce și inelul Chiarei în râu.

„[Atunci] vor fi împreună pentru totdeauna, iar noi vom avea o scuză în plus să ne reînnoim jurămintele și să ne căsătorim din nou”, a spus el.

„Numai tu puteai transforma asta în ceva romantic”, i-a răspuns Chiara.

Cei doi sunt căsătoriți din septembrie 2022.

Tamberi flutura steagul Italiei alături de Arianna Errigo, de trei ori medaliată olimpică, când inelul a căzut, a ricoșat din barcă și a dispărut în râu. El a descris întâmplarea ca fiind „câteva momente care au durat o veșnicie”.

Gianmarco Tamberi 🇮🇹 lost his wedding ring yesterday, while on flagbearer duties for Italy.



His apology to his wife is everything. Poetic!😅 pic.twitter.com/mKehbua9eQ