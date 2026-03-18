Deși cifra este impresionantă, recordul său personal este și mai bizar. În urmă cu doi ani, acesta avea înmatriculate pe numele său nu mai puțin de 4.667 de vehicule.

Această acumulare masivă de mașini a venit la pachet cu o responsabilitate financiară pe care suedezul a ignorat-o complet, acumulând datorii de aproximativ 200.000 de euro (2,1 milioane de coroane suedeze) sub formă de taxe neplătite, amenzi de parcare și impozite către stat.

Autoritățile suedeze explică faptul că bărbatul acționează ca un așa-zis „portar de mașini”. Aceasta este o metodă prin care infractorii sau persoanele care vor să evite taxele înmatriculează vehiculele pe numele unor persoane insolvabile (adesea fără venituri sau locuință stabilă), pentru ca amenzile și impozitele să nu poată fi recuperate niciodată de către stat.

Deși legea a fost modificată în 2014, permițând poliției să ridice mașinile cu datorii mari, fenomenul rămâne o problemă majoră în Suedia.

Astfel, agenții pot sechestra pe loc maşinile celor cu datorii mari. De exemplu, oricare din cele 1.854 de automobile deţinute de suedez poate fi acum sechestrată, dacă e observată de poliţie în trafic.

Probabil, aceasta este explicația faptului că suedezul și-a redus numărul de maşini deţinute de la 4.667 la 1.854, în ultimii 2 ani.

Cât costă un apartament în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și alte mari orașe din țară, în 2026
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Traian Băsescu, avertisment de ultimă oră pentru români, în contextul amenințărilor Iranului: „Populația trebuie...” Fostul președinte a spus clar!
Unica.ro
Traian Băsescu, avertisment de ultimă oră pentru români, în contextul amenințărilor Iranului: „Populația trebuie...” Fostul președinte a spus clar!
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
GSP.RO
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
GSP.RO
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Libertateapentrufemei.ro
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Avantaje.ro
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Lux de 1 milion de euro în inima Bucureștiului! 🏠 Vezi cum arată vila spectaculoasă în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Detaliul neștiut: și Andreea Marin a locuit aici! Imagini rare din interiorul casei cu 4 niveluri
Tvmania.ro
Lux de 1 milion de euro în inima Bucureștiului! 🏠 Vezi cum arată vila spectaculoasă în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Detaliul neștiut: și Andreea Marin a locuit aici! Imagini rare din interiorul casei cu 4 niveluri

Scandal și blocaj la dezbaterea bugetului în Parlament. Amendamentul PSD pentru persoanele vulnerabile, respins de două ori. PSD vorbește de șantaj
LiveText
Știri România 18:07
Scandal și blocaj la dezbaterea bugetului în Parlament. Amendamentul PSD pentru persoanele vulnerabile, respins de două ori. PSD vorbește de șantaj
ANPC a dat amenzi de 1,5 milioane de lei la benzinării, în plină explozie a prețurilor la carburanți
Știri România 18:06
ANPC a dat amenzi de 1,5 milioane de lei la benzinării, în plină explozie a prețurilor la carburanți
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Adevarul.ro
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au fost desecretizate
Fanatik.ro
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au fost desecretizate
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Elle.ro
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Reacția Alinei Pușcaș după ce a apărut cu vânătăi la ochi. Ce a pățit vedeta. „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
Stiri Mondene 17:45
Reacția Alinei Pușcaș după ce a apărut cu vânătăi la ochi. Ce a pățit vedeta. „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
Ce știa actorul britanic Luke Roberts despre România înainte să ajungă în țara noastră: „Am avut escortă de poliție”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ce știa actorul britanic Luke Roberts despre România înainte să ajungă în țara noastră: „Am avut escortă de poliție”
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
ObservatorNews.ro
Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Libertateapentrufemei.ro
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
„Am sacrificat bucuriile de moment, sportul mă definește”. Portarul de 17 de ani al Rapidului a revenit după o accidentare gravă
GSP.ro
„Am sacrificat bucuriile de moment, sportul mă definește”. Portarul de 17 de ani al Rapidului a revenit după o accidentare gravă
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
GSP.ro
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax.ro
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
StirileKanalD.ro
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
Wowbiz.ro
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Wowbiz.ro
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Redactia.ro
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
S-a stins din viață Patriarhul Ilia al II-lea. Acesta avea 93 de ani
KanalD.ro
S-a stins din viață Patriarhul Ilia al II-lea. Acesta avea 93 de ani

Florin Manole anunță că respingerea amendamentelor PSD este un argument pentru ieșirea de la guvernare. Reacția PNL
Politică 17:06
Florin Manole anunță că respingerea amendamentelor PSD este un argument pentru ieșirea de la guvernare. Reacția PNL
Curtea de Apel a motivat de ce Dacian Dragoș, numit de Nicușor Dan la CCR, nu poate fi suspendat după ce avocata AUR l-a contestat | Document
Politică 16:25
Curtea de Apel a motivat de ce Dacian Dragoș, numit de Nicușor Dan la CCR, nu poate fi suspendat după ce avocata AUR l-a contestat | Document
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
Spotmedia.ro
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete