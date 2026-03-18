Deși cifra este impresionantă, recordul său personal este și mai bizar. În urmă cu doi ani, acesta avea înmatriculate pe numele său nu mai puțin de 4.667 de vehicule.

Această acumulare masivă de mașini a venit la pachet cu o responsabilitate financiară pe care suedezul a ignorat-o complet, acumulând datorii de aproximativ 200.000 de euro (2,1 milioane de coroane suedeze) sub formă de taxe neplătite, amenzi de parcare și impozite către stat.

Autoritățile suedeze explică faptul că bărbatul acționează ca un așa-zis „portar de mașini”. Aceasta este o metodă prin care infractorii sau persoanele care vor să evite taxele înmatriculează vehiculele pe numele unor persoane insolvabile (adesea fără venituri sau locuință stabilă), pentru ca amenzile și impozitele să nu poată fi recuperate niciodată de către stat.

Deși legea a fost modificată în 2014, permițând poliției să ridice mașinile cu datorii mari, fenomenul rămâne o problemă majoră în Suedia.

Astfel, agenții pot sechestra pe loc maşinile celor cu datorii mari. De exemplu, oricare din cele 1.854 de automobile deţinute de suedez poate fi acum sechestrată, dacă e observată de poliţie în trafic.

Probabil, aceasta este explicația faptului că suedezul și-a redus numărul de maşini deţinute de la 4.667 la 1.854, în ultimii 2 ani.

