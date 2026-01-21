  • Fondat în 1954, Farmfoods Limited este un lanț scoțian de supermarketuri cu alimente congelate și produse alimentare, cu sediul în Cumbernauld. Este deținut de Eric Herd și are 346 de magazine în Regatul Unit, dintre care 100 sunt în Scoția.

Un supermarket popular din Marea Britanie, Farmfoods, și-a închis permanent magazinul din Largs, Scoția, pe 11 ianuarie.

Locuitorii au organizat o strângere de fonduri, fiecare angajat primind un ajutor de 500 de lire sterline, circa 570 de euro.

Farmfoods, un lanț de supermarketuri de produse congelate și alimente, cu 346 de filiale în Regatul Unit, a informat publicul, în noiembrie 2025, despre intenția de a închide magazinul.

Anunțul a generat îngrijorare în rândul rezidenților, mai ales în cazul celor care depind de acest magazin pentru cumpărăturile săptămânale.

„Am încercat să facem ceva mic pentru a ușura viața angajaților”, a declarat un organizator al campaniei de strângere de fonduri, citat de Express.

Ultima zi de funcționare a magazinului a fost marcată de reduceri de 50%, aglomerație mare și momente emoționante între clienți și angajați.

Suzy Willis, organizator al strângerii de fonduri, a declarat pentru The Sun: „Deși unii angajați au primit oferte pentru alte filiale, nu toți pot accepta. Pentru 2 angajați din aceeași gospodărie, pierderea celor două salarii este o presiune financiară uriașă, mai ales în această perioadă”.

Cathy MacGregor, profesoară locală, a descris închiderea ca fiind „devastatoare”. „Rezidenții vârstnici și cei vulnerabili depind de Farmfoods pentru cumpărăturile lor, iar mulți nu își permit să călătorească la alte magazine”.

Consilierul Jamie Black și-a exprimat dezamăgirea: „Este dezamăgitor pentru comunitate. Am explicat cât de important este magazinul, dar acum va rămâne un spațiu gol. Desigur, deschiderea unui alt supermarket este binevenită, dar este la polul opus față de Farmfoods și nu-i ajută pe cei cu bugete reduse”.

Farmfoods se confruntă cu o altă închidere, magazinul din Eccles, Staffordshire, urmând să își închidă porțile pe 2 februarie 2026.

