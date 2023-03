Incidentul a avut loc pe 27 februarie, în timpul procesului de selecție a juriului, iar imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum unul dintre polițiști îi îndepărtează cătușele de la mâini și de la glezne, potrivit legii.

Legea statului Oregon impune ca toate persoanele acuzate să apară fără cătușe în fața juriului, astfel încât constrângerile să nu afecteze decizia juraților.

Villalobos se apropie de scaunul pe care trebuia să se așeze, dar, dintr-o dată, fuge și iese din sala de judecată.

Polițiștii pleacă în urmărirea individului, pe culoarele tribunalului, dar nu reușesc să-l prindă.

Edi Villalobos, who was facing several charges, including second-degree murder, bolted out of an Oregon courtroom after having his restraints removed.



