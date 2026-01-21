Forțele de ordine au pus în aplicare două mandate de arestare pentru jaf și deținere de bunuri furate, emise de judecătorul de instrucție al tribunalului din Lucca, împotriva unui bărbat italian în vârstă de 36 de ani și a unui cetățean român de 32 de ani, ambii cu antecedente penale.

Cei doi sunt autorii unui jaf comis toamna trecută la o benzinărie de pe Via Montramito, în Massarosa, în timpul căruia, sub amenințarea armei, au forțat un angajat să le dea 2.000 de euro.

Ofițerii i-au identificat în urma unei anchete complexe, care le-a permis să reconstituie mișcările lor atât înainte, cât și după jaf, inclusiv prin analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere. Cei doi tâlhari au fost acuzați și pentru deținere de bunuri furate, deoarece au folosit o mașină și un scuter furate pentru a comite jaful.

Probele care au apărut în timpul anchetei, inclusiv descoperirea armei folosite și a hainelor purtate de cei doi infractori, au fost considerate „precise și consistente”, atunci când au fost examinate de autoritățile judiciare din Lucca, ceea ce a dus la emiterea unor ordine de reținere.

Însă asta nu e tot: românul a fost acuzat și de un jaf comis într-o locuință, tot din municipiul Massarosa.

