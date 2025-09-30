Cum s-a produs accidentul – reacția IPJ Argeș

Tragedia s-a produs, luni seara, în momentul în care un șofer de Bolt, în vârstă de 50 de ani, din Târgoviște, ar fi efectuat o manevră de întoarcere fără a se asigura, potrivit anchetatorilor.

„Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești, s-a stabilit că un bărbat de 50 de ani, din Târgoviște, județul Dâmbovița, care conducea un autoturism pe bld. Libertății din municipiul Pitești, având direcția de deplasare dinspre str. Calea Drăgășani spre comuna Băbana, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul efectuării manevrei de întoarcere fără a se asigura corespunzător, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus în aceeași direcție de un tânăr de 18 ani, din comuna Ungheni”, a transmis IPJ Argeș.

Mașina sa a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 18 ani din Ungheni, iar impactul a proiectat autoturismul Bolt direct în pietonul aflat pe marginea drumului.

„În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 50 de ani a acroșat o altă persoană, minor de 18 ani, din comuna Sârbii-Măgura, județul Olt, care se afla pe carosabil, posibil cu intenția de a traversa”, potrivit sursei citate.

Tânărul de 18 ani a murit la spital

În urma impactului, băiatul a fost rănit grav, intrând în stop cardio respirator.

Alexandra Ispășeanu, o asistentă de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș, care se afla în timpul liber, a auzit zgomotul puternic produs de accident, a venit la fața locului și i-a aplicat tânărului manevre de resuscitare până la sosirea colegilor ei. În urma manevrelor funcțiile vitale au fost reluate.

Accident mortal în Pitești. Foto: Info Trafic Pitești/Facebook

Tânărul din județul Olt a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital, unde ulterior a survenit decesul.

În urma accidentului, și șoferul de Bolt a fost grav rănit, fiind găsit încarcerat în mașină.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultând că nu au consumat alcool.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc.

