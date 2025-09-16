Conform reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt, accidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, pe strada Crivei din orașul Piatra-Olt.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 19 ani, din comuna Fălcoiu, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu terasa unei societăți comerciale. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto, trei pasageri și alte 5 persoane aflate pe terasă au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina”, au anunțat polițiștii.

Surse din anchetă susțin că accidentul ar fi fost provocat de neadaptarea vitezei într-o o curbă la stânga, moment în care șoferul șoferul a pierdut controlul asupra autoturismului, care ar fi ieșit de pe carosabil, ar fi lovit un gard și apoi ar fi intrat în terasa unui bar unde se aflau mai multe persoane.

Imediat, după accident, șoferul a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

