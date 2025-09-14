Potrivit comunicatului Brigăzii Rutiere București, accidentul s-a produs pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 11.00.

O șoferiță a intrat în coliziune cu o ambulanță care transporta un pacient. Ambulanța avea semnalele acustice și luminoase active în momentul impactului. În urma accidentului, asistentul medical din ambulanță și conducătoarea autoturismului au fost răniți.

„În urma accidentului rutier a rezultat rănirea asistentului medical, dar și a conducătoarei din celălalt autovehicul, care au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind “zero”. ”, a precizat Brigada Rutieră București.

În urma accidentului, traficul rutier pe Șoseaua Cotroceni, de la Piața Leu către Splaiul Independenței, a fost complet restricționat.

„În continuare, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație.”, se mai precizează în comunicat.

„Am ajuns imediat după impact, șoferița unui Nissan nu a acordat prioritate ambulanței care se deplasa cu pacient, având semnalele acustice și sonore active. Am acordat primul ajutor, stare victimelor a fost una foarte bună raportată la dinamica accidentului, mici escoriații și traumatisme minore. Șoferița vinovată, în stare de șoc cu un ușor atac de panică.”, a scris un martor pe grupul de Facebook Info Trafic București și Ilfov.

