Eduard Burghelia are biroul aici și îmi face un tur. Convenim după ce testez scaunul-leagăn din mijlocul încăperii că e greu să te concentrezi la muncă în condițiile astea. Și cu toate astea, Eduard, un student de 21 de ani, reușește fără probleme să muncească și este de 5 ani om de afaceri.

Afacerist de la 16 ani

A început la 16 ani cu o firmă de curierat pe bicicletă în Constanța, orașul natal. Între timp, a venit la studii la Entrepreneurship Academy din București, singura facultate unde studenții își deschid o firmă din primul an.

Practic, ideea i-a venit din perioada în care pedala toată ziua cu diferite comisioane prin Constanța și se trezea la finalul lunii că nu-și primea banii.

„Vindeam către corporații, dar și către firme mici, și instituțiile statului și câteodată, la final de lună, mă trezeam că nu am bani în cont pentru că cineva a uitat să mă plătească. După ce sunam, mă amâna o săptămână și apoi altă săptămână și tot așa. Cine trece prin asta știe ce vreau să zic. Pe platforma Confidas, micii antreprenori pot vedea firmele care nu-și plătesc la timp facturile și își pot înregistra restanțe de plată. În momentul în care se înregistrează o restanță de plată, nu numai că pui presiune pe debitorul respectiv să-ți plătească, pentru că apare restanța de plată timp de cinci ani în raportul de creditări a firmei respective, dar ajuți și alți antreprenori să prevină colaborarea cu firma respectivă„, explică Eduard mecanismul din spate.

Firmele pot astfel să introducă restanțele pe care le au de la alte firme, echipa proiectului le verifică și apoi rămân acolo timp de cinci ani, dacă nu sunt plătite.

Toate firmele din România sunt înregistrate aici

Pe confidas.ro sunt acum înregistrate toate firmele din România și Eduard observă în fiecare zi firme cu zero activitate și angajați care au contracte grase cu statul.

Așa că i-a venit o idee: „Noi în fiecare zi identificăm contracte publice acordate unor firme care par dubioase, zero angajați, zero activitate, zero cifră de afaceri. Și ne-am gândit să deschidem baza de date către oamenii interesați să scormonească prin aceste date și să identifice acele contracte care par a fi acordate fără să urmeze procedura legală sau încercând evitarea unor criterii„, continuă tânărul. Așa că nu trebuie decât să trimiteți un email la office@confidas.ro, primeți un cont și deveniți detectiv financiar.

Și are deja cereri. Scopul final: o curățare a pieții prin expunerea firmelor-fantomă care înghit bani publici. Fiindcă Eduard crede în corectitudine și știe că sunt mulți români care și-ar dedica din timpul lor pentru dreptate.

Citește și: