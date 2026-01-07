Tânărul de 25 de ani a rămas internat câteva zile în Spitalul Județean pentru o operație, dar a murit cu câteva ore înainte de intervenția chirurgicală.

Rogobete a precizat că a discutat cu președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, și că la Spitalul Județean vor avea loc un audit administrativ și verificări prin Corpul de Control.

„Pentru acest caz am fost informat în timp util şi am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România, singura instituţie abilitată să se pronunţe din punct de vedere medical. Colegiul Medicilor va face verificările necesare şi va exista un răspuns clar privind situaţia pacientului politraumatizat de la Buzău”, a transmis Rogobete pe Facebook.

El a adăugat că a văzut şi acuzaţii potrivit cărora vrea să muşamalizeze acest caz, cu trimitere la șeful PNL Iași, Alexandru Muraru. „Este o afirmaţie nefondată şi profund incorectă. Nu am muşamalizat niciodată nimic. Dimpotrivă, am fost ministrul care a spus adevărul şi care a scos la lumină probleme ascunse ani de zile, tocmai pentru că doar recunoaşterea lor ne permite să le corectăm”, a mai spus Rogobete.

Amintim că tânărul de 25 de ani a murit la Spitalul Județean Buzău după ce a fost rănit într-un accident rutier săptămâna trecută.

Iubita lui a povestit despre ultimele zile petrecute de tânăr în spital. „Mi s-a spus că are doar o fractură la femur. Am întrebat dacă necesită transfer la Bucureşti şi mi s-a răspuns că nu avem temei pentru asta”, a declarat ea.

Femeia a precizat că iubitul ei aștepta să fie operat, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat: „Mi s-a spus că va sta aproximativ zece zile în spital, cu tot cu operaţie, după care va începe recuperarea”.

„Visam împreună la această recuperare pentru că urma să ne căsătorim anul acesta”, a mai povestit tânăra îndurerată.

